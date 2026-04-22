Madonna contra el algoritmo

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Madonna anuncia Confessions On A Dance Floor: Part II y estrena “I Feel So Free”. Veinte años después, reescribe su manifiesto dance.
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20 de abril de 2026 - 19:02
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INDIO, CALIFORNIA - APRIL 17: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (NOT TO BE LICENSED FOR ANY STANDALONE OR SPECIAL INTEREST BOOK PUBLISHING USE CONCERNING THE COACHELLA MUSIC FESTIVAL AND/OR STAGECOACH MUSIC FESTIVAL) Madonna (R) performs with Sabrina Carpenter at the Coachella Stage during the 2026 Coachella Valley Music and Arts Festival at Empire Polo Club on April 17, 2026 in Indio, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Coachella)
(Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images for Coa)
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