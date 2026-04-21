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Agostina Hein: “Fueron unos Juegos soñados”
La joven de Campana, de apenas 17 años, logró nueve de oro y una de plata en la competencia en Panamá. Se perfila de la mejor manera para Los Angeles 2028.
21 de abril de 2026 - 20:44
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Agostina Hein luce las medallas que ganó.
(Prensa subsecretaria)
Temas en esta nota:
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