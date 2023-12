El cadáver de Rosana Artigas fue hallado este viernes por la tarde. Según los primeros datos consignados por medios locales, el cuerpo fue ubicado en las aguas del río Limay, en la zona de China Muerta. La mujer estaba desaparecida desde el pasado jueves 23, en Plottier. El cuerpo estaba adentro de un recipiente de 200 litros. Los investigadores habrían ubicado en registros fílmicos que el sospechoso, la ex pareja de Rosana, retiró el tacho de aceite de la casa de un familiar un día antes de la desaparición de la mujer.

Pocas horas antes del hallazdo del cuerpo, el Tribunal de Revisión de Neuquén confirmó la prisión preventiva para la expareja de Artigas por haber declarado falsamente en la investigación que se lleva adelante por la desaparición de la mujer, vista por última vez cuando ingresaba a la casa del imputado, a quien había denunciado por violencia de género.



Los defensores Raúl Caferra y José Maitini solicitaron la revisión de la prisión preventiva impuesta por el juez Marco Lupica Cristo en la audiencia de formulación de cargos desarrollada el domingo pasado, alegando que el delito de falso testimonio puede tener una condena condicional y que el imputado tiene arraigo, ya que posee trabajo y tiene siete hijos.



Asimismo, indicaron que no hay riesgo de entorpecimiento "ya que el falso testimonio está suficientemente demostrado".



Los jueces Carolina García, Mauricio Zabala y Dardo Bordón, por unanimidad resolvieron, tal como planteó el fiscal jefe Agustín García, que la resolución del juez Lupica Cristo fue debidamente fundamentada y no resulta arbitraria, ya que el falso testimonio no se puede desprender del contexto, debido a que el imputado fue la última persona a la que se vio junto a la mujer.



"El falso testimonio está relacionado específicamente a esta circunstancia que es de suma gravedad, por lo que la pena en expectativa muy probablemente sea de ejecución efectiva", informaron fuente judiciales.



Por otra parte, señalaron que "además de declarar falsamente, luego no volvió a su domicilio y en su trabajo se encuentra de licencia desde hace tiempo por un problema de meniscos, aunque sigue jugando al fútbol, con lo cual no resulta ser una persona confiable que se presuma vaya a someterse al proceso penal".



En la audiencia realizada el domingo pasado, el fiscal jefe y la fiscal del caso, Lucrecia Sola, plantearon que el imputado, José Fernández, mintió al momento de ser entrevistado como testigo, ya que dijo que la última vez que vio a su expareja fue el domingo 19 de noviembre, y que el día que ella desapareció, el 23 de noviembre, él permaneció en la ciudad de Plottier.



Sin embargo, de acuerdo a la investigación, Fernández recibió un mensaje de texto de Artigas el 23 de noviembre cerca de las 9.20 y se dirigió en un Chevrolet Corsa hacia la casa de la mujer cerca de las 9.30, según registros de cámaras de seguridad.



Después de las 9.30, una persona los vio llegar al domicilio de él en el auto.



Además, la pesquisa detalló que alrededor de las 10.52 el Chevrolet Corsa fue captado en la zona del expeaje de la localidad de Centenario, sobre la ruta provincial 7, y los teléfonos de ambos fueron geolocalizados en esa área.



Cerca de las 11 de la mañana, el vehículo fue captado circulando en sentido contrario, en dirección hacia la ciudad de Neuquén, el teléfono de Artigas se desactivó y no volvió a activarse.