Este sábado 2 y domingo 3 de diciembre serán días históricos para el cantante urbano Duki, quien realiza dos shows consecutivos en el estadio de River con entradas agotadas. En una reciente entrevista, el autor de temas como "Goteo" y "Givenchy" catalogó a estas fechas como un "hito" para la escena del trap argentino y para su trayectoria personal.

Es que, de esta manera, el trapero se convertirá en el primer artista de la escena de la música urbana local que se cante en vivo ante una multitud en la cancha de Núñez. La excusa de estos mega shows es la presentación en vivo de su último álbum, Antes de Ameri, que debutó en junio pasado y lo ubicó en lo más alto del top mundial.

El cantante de 27 años sabe que los conciertos en River son canónicos en la vida de cualquier artista. En 2022, hizo cantar a miles de fanáticos en Vélez, y este año, realizó su primera gira norteamericana completamente agotada con shows en ciudades como Nueva York, Chicago y Miami. Además, viene de completar una serie de presentaciones en México, y en junio y julio se presentó en varias ciudades de España. Pero los shows de este 2 y 3 de diciembre en el "Más Monumental" serán la frutilla del postre.

"Lo veo como una pelea para la cual me estuve preparando todos estos años. Lo que más pensaba es que en el futuro, cuando alguien busque un show mío en vivo, probablemente salgan estos shows en River, entonces desde ese lado, hay un poquito de presión pero también un poquito de goce. Supongo que cuando me pare ahí todo cambie", respondió el rapero argentino ante una pregunta de Télam en conferencia de prensa el jueves pasado.

Asimismo, el trapero sostuvo que River era "como tratar de demostrarle a la gente cuánto maduré, cuánto mejoré, cuánto me desarrollé", y expresó: "Creo que Argentina siempre tuvo músicos muy buenos, muchas bandas que se destacan justamente por ser buenísimas en vivo, y si hay algo que le faltaba a mi generación es tachar eso de la lista. Desempeñarnos en vivo realmente bien y este River para mí es eso: poder dejar de verdad la vara a la altura digna", completó.

En tanto, el artista nacido bajo el nombre de Mauro Ezequiel Lombardo rememoró tanto sus comienzo en las competencias de freestyle en plazas como el Quinto Escalón del Parque Rivadavia hasta su búsqueda personal plasmada en su último disco.

En ese sentido, fue más que sincero sobre cómo transita la "angustia" por haber "quemado tantas etapas" a su corta edad.

"Parte de la angustia viene arraigada a que uno ya vivió tan rápido. De repente tengo 27 años y estoy por hacer dos River y cuando me preguntan qué sigue ya no tengo respuestas. Eso me genera bastante angustia y me pone un poco mal, porque siento que todo ese recorrido de repente se fue y que va a llegar el sábado, voy a hacer el show y cuando me baje por ahí ni vaya a caer", sostuvo sobre el final de la conferencia, que abandonó repentinamente ante la emoción que destilaban sus propias palabras.

Duki señaló que el hecho de "quemar tantas etapas y que no haya un siguiente paso es un problema por el que se vuelven locos los (artistas) más grandes" y completó: "Trato de tener una vida bastante tranquila y ordinaria, pero llega un momento en el que las cosas que querés ya las tenés, entonces no existe margen de frustración, motivos para ser feliz o levantarse porque ya tenés todo. La angustia viene arraigada a eso, a que se vienen estos dos días que se me van a ir de las manos y no sé si quiero que sea ahora".

Duki en River: a qué hora empieza y quiénes son los artistas teloneros

Los shows de Duki se desarrollarán ambos días desde las 21, pero las puertas del estadio de Figuero Alcorta 7597. A las 16.15 tocará Chino CNO y a las 20 Acru, como artistas invitados y soportes del show central.

El show será grabado y se podrá revivir a partir del 9 de diciembre en la plataforma de streaming paga DirecTV GO.