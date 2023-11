En la recta final del año, Spotify lanzó su edición 2023 de "Wrapped", ranking que revela cuáles fueron los artistas, las canciones, los discos y podcast que contaron con más reproducciones en la plataforma a lo largo del año, y que permite a los usuarios saber cuáles fueron sus géneros, canciones, músicos y podcast favoritos.



En este marco, entre los artistas, canciones y álbumes con más reproducciones en el 2023 en Argentina, Wrapped 2023 reveló que "Un Finde (CROSSOVER #2)" de Big One, FMK, Ke Personajes fue la canción más escuchada en el país; seguida de "Ya no vuelvas (versión cuarteto)" de Lucky Ra, La K'onga y Ke Personajes; mientras que en tercer lugar se ubicó "En la intimidad (CROSSOVER #1)" de Big One, Emilia y Callejero Fino.

Siguiendo con la tendencia, que demuestra que la música de reggaeton, cumbia y géneros urbanos fueron los que preponderaron en el país, el cuarto lugar fue para "M.A (Mejor Amigos)", de autoría de BM y Phontana.

La lista sigue con "Los del espacio" en el quinto lugar, una colaboración entre artistas exponentes del género urbano: Big One, LIT Killah, Tiago PZK, María Becerra, Duki, Emilia, Rusherking y FMK.

En otro orden, la estadounidense Taylor Swift, que visitó el país junto a The Eras Tour en noviembre, es la artista con más reproducciones a nivel global en Spotify en lo que va del año, con un total de 26.100 millones de escuchas masivas,

La lista completa del Top Canciones Argentinas 2023 de Spotify

Un finde | CROSSOVER #2 - Big One, FMK, Ke Personajes Ya No Vuelvas (Versión Cuarteto) - Luck Ra, La K'onga, Ke personajes En La Intimidad (CROSSOVER #1) - Big One, Emilia, Callejero Fino M.A (Mejores Amigos) - BM, Phontana Los del espacio - LIT Killah, Emilia, Duki, María Becerra, Tiago PZK, Rusherking, FMK y Big One Pobre corazón (En Vivo) - Ke Personajes, Onda Sabanera Rara Vez - Taiu, Milo j ADIÓS - María Becerra Yandel 150 - Yandel, Feid MERCHO - LiL CaKe, Migrantes, Nico Valdi Classy 101 - Feid, Young Miko Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap, Shakira CORAZÓN VACÍO - María Becerra La Bebé (Remix) - Yng Lvcas, Peso Pluma LALA - Myke Towers M.A (Mejores Amigos) (Remix) - BM, Callejero Fino, La Joaqui, Lola Indigo Muñecas - TINI, La Joaqui, Steve Aoki La Bachata - Manuel Turizo Cupido - TINI TQG - KAROL G, Shakira Ni Una Ni Dos - BM No_Se_Ve.mp3 - Emilia PUNTO G - Quevedo La Morocha - Luck Ra, BM Columbia - Quevedo

Quiero Creer - Luck Ra, La T y la M, Rusherking Marisola (Remix) - Cris Mj, Duki, Nicki Nicole, Standly, Stars Music Chile un x100to - Grupo Frontera, Bad Bunny DISCOTEKA (feat. Locura Mix) - The La Planta, BM, Alejo Isakk, Locura Mix Costumbres (Vivo) - Damas Gratis, Ke Personajes Si No Te Tengo / Ángel / Aquello que pasó - Ke Personajes Me enteré - Tiago PZK, TINI Hey Mor - Ozuna, Feid Pa' la Selección - La T y la M DISPARA *** - Nicki Nicole Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 - Bizarrap, Quevedo Jagger.mp3 - Emilia Feliz Cumpleaños Ferxxo - Feid Dale Mecha - Mesita Tu Turrito - Rei, Callejero Fino Dos Besitos - La Joaqui, Salastkbron, Gusti dj ARRANCARMELO - WOS Ella Baila Sola - Eslabon Armado, Peso Pluma Mentiras | CROSSOVER #3 - Big One, Ulises Bueno, Rusherking OJITOS ROJOS - Grupo Frontera, Ke Personajes Otro Día Más - Ke Personajes, La Contra Vida Gangster - Lauty Gram Flowers - Miley Cyrus Normal - Feid VISTA AL MAR - Quevedo

Los artistas más escuchados en Argentina en Spotify 2023

Ke Personajes Maria Becerra Duki Emilia Bizarrap La K’onga BM TINI Callejero Fino Milo j

Spotify 2023: Top 10 álbumes más escuchados en Argentina

Cupido - TINI La nena de Argentina - María Becerra Un Verano Sin Ti - Bad Bunny Donde quiero estar - Quevedo Mañana será bonito - Karol G Alma - Nicki Nicole Feliz cumpleaños Ferxxo te pirateamos el álbum - Feid Antes de Ameri - Duki YSYSMO - YSY A Nadie sabe lo que va a pasar mañana - Bad Bunny

Spotify 2023: los podcast más reproducidos en Argentina