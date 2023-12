Zaira Aranda asumirá en pocos días como la primera concejala trans de la provincia de Santa Fe. Con el 48,5 por ciento de los votos, la lista justicialista que ella encabezó obtuvo dos de las tres bancas que se disputaban en septiembre en el Concejo de Romang, ciudad del departamento San Javier, norte santafesino.

A días de asumir ese cargo legislativo para el que se había postulado en dos oportunidades anteriores, la referente social planea "poder tener buen diálogo, trabajar y gestionar para la gente". En ese marco, levantó la bandera de la comunidad trans: "Es un orgullo como referente. Hoy tengo la posibilidad de mostrar que las disidencias podemos llegar a lugares como éste. Hoy somos protagonistas para que las políticas públicas del colectivo estén al frente y seamos quienes luchemos por los derechos y las necesidades de la comunidad".

Una larga espera

"Muchos años esperé este momento. Oficialmente, primera concejala trans de la provincia de Santa Fe. Somos historia por el voto popular de mi pueblo, de mi gente. Este diploma no es mío sino de todos ustedes, por los cuales trabajaré incansablemente junto a mi gran equipo de trabajo. Y recuerden que donde hay necesidades nacen derechos", escribió en sus redes sociales la edila electa por el espacio Juntos Avancemos, cuando la semana pasada recibió su diploma de ingreso al Concejo de Romang, ciudad que gobierna el frente Unidos para Cambiar Santa Fe.

Proveniente de la militancia y las luchas sociales y barriales, Zaira nació y se crió en Romang. Luego de pasar por Rosario y Buenos Aires decidió regresar a su ciudad para "devolver". Su recorrido político comenzó hace diez años. Fue parte del gobierno de Miguel Lifschitz, cuando estuvo en la Subsecretaría de Diversidad Sexual, que tenía al frente a Esteban Paulón. Ahora, llegó al Concejo desde el espacio justicialista. "Encontré acompañamiento de compañeros y compañeras, y le agradezco a quienes confiaron en mí, al diputado Marcos Cleri. Soy una persona que se sienta a hablar con cualquier partido político para gestionar por la gente, porque los políticos somos aves de paso", sostuvo.

Militancia de larga data

Zaira preside además la asociación civil Innovación Social, que trabaja desde hace 8 años y no solo con el colectivo trans: "Sabíamos que nadie iba a regalarnos nada. Hoy, en la ciudad, la mayoría de las chicas que trabajaban en la calle están estudiando y es un logro conjunto. Pero, siempre tuvimos ambición y quisimos trabajar con todos los sectores, con toda la ciudadanía para gestionar y acompañar con temas como la salud, educación, la tercera edad, las gestiones de programas, hicimos convenios y todo fue un camino de hormiga y de ganar la confianza de la gente", relató.

Además, Zaira trabaja desde marzo en Ansés, desde donde buscó "acompañar a la gente, sobre todo en esta zona. Fue todo un trabajo en territorio de asistencia, atención, acompañamiento y contención", describió.

Uno de los datos de su llegada al Concejo tiene que ver con que decidió no hacer una campaña convencional con cartelería y publicidad. "En los tiempos que vivimos, creo que el voto se gana en el día a día y en el cara a cara con los vecinos, poniéndonos a disposición porque la gente está cansada de que le toquen la puerta para darle un folleto y después no los ven durante cuatro años".

"Estar en el territorio"

La concejala seguró: "Lo mío es estar en el territorio, en los barrios. Siempre me puse a disposición de la gente. Desde el equipo de trabajo, porque no nos catalogamos como una lista, sino como un equipo, tenemos el mismo compromiso de trabajar para la gente. Somos gente común, de barrio, laburadora, que pasó por necesidades y que no vamos por necesidades propias". Y dio otro dato: "Como concejala, decidí donar el sueldo para poder devolver a la gente", señaló. "Yo quería estudiar y no tenía los medios, quería tener un emprendimiento y no tuve acompañamiento, por eso creo que esa plata tiene que volver a la gente".

Para Zaira, escuchar a los vecinos y vecinas será lo primero. "Habrá una oficina para atender las necesidades y vamos a ir trabajando en base a lo que nos comente la gente para iniciar los proyectos, queremos que salgan de ellos, involucrar a los vecinos", aseguró.