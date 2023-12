La historia del rock mundial tuvo un hito paradigmático anoche cuando Kiss brindó su último concierto y se despidió de los escenarios. Sin embargo, los fans recibieron una buena noticia tras su show en el Madison Square Garden de Nueva York, en el marco de la gira de despedida “End Of The Road”, donde anunciaron que de todas formas el grupo seguirá tocando a través de avatares digitales, que continuarán el legado musical de la banda.

Después de que sonara la última canción, el clásico “Rock and Roll All Nite”, Paul Stanley, el cantante y frontman de la mítica banda fundada en 1973 conformada también por Gene Simmons, Tommy Thayer y Eric Singer, deslizó: "El final de este camino es el comienzo de otro camino". Allí, los músicos abandonaron el escenario y, mientras se escuchaba “God Gave Rock And Roll To You”, aparecieron en la pantalla los avatares digitales de Demon, Starchild, Catman y Spaceman, alter egos de los artistas.

La noticia causó sorpresa y furor en el público. En un video compartido por el staff de Kiss, se ven las imágenes donde los miembros de la banda participaron en sesiones de captura de movimiento para crear estos avatares digitales, presentados como versiones superheróicas de la banda. “El futuro es tan emocionante”, afirma Simmons en el video.

Tras cinco décadas de trayectoria, 20 álbumes de estudio y más de 100 millones discos vendidos, el grupo neoyorkino comenzó una nueva etapa signada por el avance tecnológico y lo que denominan una “inmortalidad digital”.

La “inmortalidad tecnológica” de los avatares digitales de Kiss

Per Sundin, CEO de Pophouse Entertainment, explicó que esta nueva tecnología permite que Kiss continúe su legado por “toda la eternidad”. “Kiss podría tener un concierto en tres ciudades diferentes en la misma noche, en tres continentes distintos. Eso es lo que se puede hacer con esto”, explicó.

Paul Stanley, por su parte, afirmó: "Lo que hemos logrado hasta ahora ha sido increíble, pero no es suficiente. La banda merece vivir porque la banda es más grande que nosotros. Es emocionante para nosotros dar el siguiente paso y ver a Kiss inmortalizado".

“Podemos ser eternamente jóvenes y eternamente icónicos llevándonos a lugares en los que nunca habíamos soñado antes”, añadió Simmons. “La tecnología hará que Paul salte más alto de lo que nunca ha hecho”.

En Argentina la banda dio su último show el 23 de abril de este año en el Campo Argentino de Polo, del barrio porteño de Palermo, y cerró así una larga relación con los fans locales de Kiss, que tuvo su explosión a finales de los `70, a partir de leyendas construidas a su alrededor, algo que le dio un grado de misterio en el imaginario popular.

