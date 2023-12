Luego de un primer encuentro con los choferes, ahora la Comisión de Control y Seguridad del Concejo se reunió con los titulares de taxi para analizar medidas de prevención y generar condiciones de trabajo seguras para el sector. En el encuentro, los dueños de taxis rechazaron la idea de suspender el pago en efectivo durante el servicio nocturno, una propuesta elevada por el Sindicato de Peones de Taxi (SPT) ante los reiterados robos sufridos en los últimos meses. Para Marcelo Díaz, titular de la Cámara de Titulares de Taxis (Catiltar), la medida significaría una baja en la cantidad de usuarios de un sistema que se encuentra en crisis. “Tenemos comprobado estadísticamente que solamente un 10% de los usuarios que se suben a un taxi hoy pagan de manera virtual”, cuestionó en declaraciones a Rosario/12. Mientras que para Mario Cesca, de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes (Atti), una medida de ese estilo puede agravar la situación “por la agresividad que puedan tener los delincuentes si no hay efectivo adentro de los autos”.

La semana pasada, los taxistas fueron convocados al Concejo ante la suba de robos y hechos delictivos registrados por los trabajadores del sector. En ese marco, los dirigentes del SPT fueron con una propuesta concreta: eliminar el pago en efectivo durante la noche para desalentar los robos en las unidades. Este lunes, con intención de escuchar a todos los actores involucrados, desde el Concejo citaron a los dueños de taxis, que se mostraron abiertamente en contra de la idea. “La mitad de los robos se producen durante el día. ¿Vamos a sacar el efectivo durante la tarde también?”, señaló Díaz.

En declaraciones a este medio, el dirigente explicó que buena parte de la ciudadanía que no está bancarizada quedaría sin posibilidad de acceder a ese servicio. En ese sentido, Díaz se mostró a favor de que los taxis ofrezcan distintas alternativas de pago y aseguró que la gran mayoría de las unidades en la calle está incorporando tecnologías que permitan a los pasajeros abonar sus viajes de distintas maneras.

“No todo el mundo puede pagar a través de una tarjeta o una transferencia. Y eso sería un problema grave para nosotros, porque empezarían a emigrar a otras formas de movilidad”, sostuvo el referente de Catiltar. Y agregó: “Tenemos comprobado estadísticamente que solamente un 10% de los usuarios que se suben a un taxi pagan de manera virtual. Y eso no es porque el taxista no tenga la forma de cobro virtual, sino porque los usuarios aún no están acostumbrados a otras formas de pago”.

Asimismo, Díaz señaló que en general los robos no están dirigidos a la recaudación de la jornada laboral: “Lo que buscan los delincuentes es llevarse el celular, que sale mucho más caro que la plata que podamos tener en efectivo en el taxi. Pero además, un taxista siempre debe contar con efectivo en el taxi, sea para pagar un arreglo en una gomería, para cargar combustible, o para consumo propio. Así que siempre van a tener algo de plata encima”.

En ese marco, desde la Cámara consideraron más práctico apuntar a otras medidas como la presencia policial, mejorar los corredores seguros, incrementar los controles y pedidos de documentación en las calles y que se haga una investigación pormenorizada de las “zonas calientes” donde se producen la mayor cantidad de hechos. Según explicó Díaz, vienen manteniendo conversaciones con el futuro gobierno provincial sobre ese tema.

“Nosotros ajustamos todas las estrategias y tuvimos respuestas favorables esta semana, así que esperemos seguir de la misma manera. De todas maneras, estamos encarando una comunicación con el nuevo gobierno provincial, con el objetivo de empezar una mesa de trabajo con el Ministerio de Seguridad y así mejorar las condiciones de trabajo del sector”, aseguró.

En una misma línea se pronunciaron desde la Asociación de Titulares de Taxis Independientes (Atti), donde coincidieron en que se deben sumar alternativas tecnológicas de pago en toda la flota de taxis de la ciudad, pero sin quitar la posibilidad de abonar con efectivo. Mario Cesca, titular de la agrupación, sostuvo en diálogo con Rosario/12 que de los 4 mil taxis que componen la flota en Rosario, más de 3 mil ya cuentan con pago electrónico o por aplicaciones.

“Obviamente la idea es ampliarlo y llegar a la totalidad del sistema. Pero eliminar el uso de efectivo nos parece que es un avasallamiento de los derechos de los usuarios”, expresó. “Nosotros creemos que la medida incluso puede agravar el problema por la agresividad que puedan tener los delincuentes si no hay efectivo adentro de los autos”, evaluó.

Asimismo, Cesca aseguró que en los últimos años la seguridad en los taxis ha mejorado considerablemente y remarcó que los casos que siguen ocurriendo responden a un contexto social del que los taxis no están ajenos. Para ejemplificar destacó el caso del taxista que este fin de semana pudo advertir por medio del botón de pánico una situación sospechosa que terminó derivando en la incautación de 10 kilos de cocaína en los pasajeros.

“Hace años que venimos incorporando distintas cosas dentro de los autos. Los choferes hoy están más seguros en un taxi que caminando por la calle. Pero en esta bendita ciudad, nadie puede garantizar que no le va a pasar nada”, señaló. “No podemos desconocer las bondades del sistema que, lógicamente como todo sistema, puede fallar”, añadió.

Por último, el referente de los dueños de taxis independientes pidió a los concejales que no se elaboren “ordenanzas incumplibles” para los trabajadores del sector. “Imaginate quién puede controlar si un pasajero quiere pagar en efectivo. Y además, ¿cómo se sanciona a quienes incumplan?”, cuestionó.