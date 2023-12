Empezó la preventa de entradas para los shows que Trueno va a dar en el Teatro Vorterix. El cantante despide su exitoso disco "Bien o mal" en cuatro funciones los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre. Los conciertos van a ser el cierre de una gira mundial que lo llevó por Europa y Estados Unidos.

El cantante oriundo de La Boca adelantó que los shows fueron pensados "para ese público que estuvo desde el principio" y vieron junto a él "toda la evolución y los cambios del proyecto". Para el 2024, el artista ya tiene en agenda una gira internacional, con un show confirmado en el Festival Roskilde en Dinamarca.

"Conceptualmente, después de hacer giras de shows tan grandes, de festivales, países y continentes con este disco, quiero volver a lo que pasé por alto en mi carrera, que fue tener a la gente cerca con los venues más clásicos", reflexionó el cantante en un comunicado.



El perfil de Trueno en Spotify ya supera los 5 millones de seguidores y acumula más de 11 millones de oyentes mensuales. El disco "Bien o Mal", lanzado en 2022, incluye hits como "Tierra Zanta", "Fuck el Police" -el cual versionó junto a Cypress Hill-, y "Dance Crip".



Los precios de las entradas para el show de Trueno en Vorterix

La preventa de entradas para los shows de Trueno en Vorterix empezaron este martes 5 de diciembre a las 13 en la web de AllAccess. Clientes de las tarjetas de crédito y débito YOY pueden hacer la compra en cuotas sin interés. Una vez agotada esa instancia, se habilita la venta general a través del mismo sitio web. Los precios de las entradas son:

Campo: $14.000 + cargo por servicio

Campo VIP: $16.000 + cargo por servicio

Trueno, ganador del oro en los Premios Gardel 2023

La 25º edición de los Premios Gardel tuvo al rapero Trueno como el ganador de la estatuilla de Oro, en reconocimiento en la categoría Álbum del año por "Bien o mal".



"Si no fuera por mi familia de músicos, no tendría este sentimiento, nos vamos a morir con el micrófono en la mano, porque esto nos da vida. No sé qué decir porque no me esperaba esto a mis 21 años", expresó Trueno, quien se perfilaba como el favorito al ser el artista más nominado.



Imagen: @trueno.

Además, Trueno se hizo acreedor de la estatuilla a la Grabación del Año por el tema "Argentina" junto a Nathy Peluso, a Mejor Disco de Música Urbana y a Mejor Colaboración por su participación en el tema "Sudaka" de Dante Spinetta, el otro gran ganador de la velada con cuatro reconocimientos.