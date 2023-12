En el marco de los homenajes a Hebe de Bonafini por el 95° aniversario de su nacimiento y a poco de haberse cumplido un año de su partida, se inauguró una obra en el Centro Cultural Kirchner (CCK) que recuerda a la histórica referente de los derechos humanos con el brillo que la caracterizaba. "Hebe iluminada", una pieza artística creada por Alejandro Marmo y donada por el Grupo Octubre, inmortaliza el gesto clásico de Hebe con el puño en alto y el pañuelo sobre su cabeza. En la presentación estuvieron las madres Carmen Arias, Sara Mrad e Irene de Chueque, quienes aseguraron que, de cara a los tiempos que se avecinan, la expresión de la extitular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo recuerda que "hay que luchar, porque tenemos la fuerza y el motor de nuestras hijas e hijos y de los 30 mil que están presentes. Hebe no murió, está presente entre nosotros".



Las madres llegaron puntuales, con los pañuelos blancos cubriendo sus cabezas de la copiosa lluvia que cubrió la Ciudad de Buenos Aires durante toda la tarde. En el segundo piso del CCK las recibió la reciente obra de Marmo, ubicada frente a uno de los salones que formó parte de la muestra La participación al poder y que aún conserva en las paredes la descripción de aquella exposición. Allí, sentadas en un banco mientras esperaban que llegara el resto de los invitados para dar comienzo a la presentación, observaban la silueta radiante de Hebe y recordaban algunas de las muchas manifestaciones artísticas inspiradas en ella. Arias destacó el mural de Ensenada, hecho en venecitas similares a las que tienen los pañuelos que Hebe entregaba de recuerdo. "Es una obra bellísima, y logra capturar el brillo que tenía en los ojos", acotaba Chueque. La que se inauguraba en el CCK era, como aseguraron, "una Hebe más, con su fuerza, con su potencia". Las madres siempre fueron objeto de trabajos artísticos desde su aparición y esta escultura constituye, en este sentido, "un primer acto de resistencia" frente al negacionismo que amenaza a la memoria.

"Cuando tuvimos esta idea Hebe estaba entre nosotros. Fuimos a verla a La Plata, a ella mucho no le gustaba resaltar su imagen pero creo que la habíamos convencido. Muchos militantes de todos los ámbitos sabemos que cuando estamos perdidos seguimos el camino de las madres. Y hoy más que nunca tenemos que tenerlo presente", sostuvo Víctor Santa María, coordinador del Gurpo Octubre. Asimismo destacó el trabajo de Marmo, quien consiguió "sintetizar en una imagen todo lo que nosotros vemos de la lucha de las madres y lo que hicieron".

Por su parte, Hugo Soriani, director general de Página/12, trazó un paralelismo con los años más duros de la historia argentina, los que las madres supieron enfrentar junto a los organismos de derechos humanos. "Cuando llegué veía los pañuelos blancos bajo la lluvia, las madres subiendo la escalera y aplaudidas por la gente. Veía ese símbolo como hemos visto otras fotos de aquellos años de dictadura donde no hubo lluvia ni tormentas de represión que las asustaran". Soriani recordó el trabajo en el diario junto a Hebe y afirmó: "Quizás no eran necesarias las luces, Hebe siempre estuvo iluminada. Porque nos facilitó el camino a todos los que hemos militado toda nuestra vida".

En representación de las madres, Chueque tomó la palabra. "Son tiempos difíciles, pero las madres hemos resistido tiempos más duros. Si nos quedamos en un rincón llorando Hebe estaría furiosa y nos estaría retando. Esa expresión de Hebe con el puño arriba nos está indicando que hay que luchar, hay que enfrentarse. No nos van a vencer, no estamos derrotados. Nunca nos fuimos. Porque tenemos la fuerza y el motor de nuestras hijas e hijos y de los 30 mil que están presentes. Y Hebe no murió, está presente entre nosotros". La frase final se diluyó entre los aplausos de los presentes, entre quienes estaban el embajador de Cuba, Pedro Pablo Prada Quintero, el escritor Ulises Gorini y el periodista Demetrio Iramain.

Las palabras finales estuvieron a cargo del ministro de Cultura, Tristán Bauer quien tomó las palabras de Soriani: "Esos pañuelos bajo la lluvia nos guían y nos van a guiar siempre. En la historia de nuestra América tenemos momentos de luces y de sombras. Pero siempre está presente la lucha, y siempre hubo hombres y mujeres ejemplares. Sin dudas Hebe fue un ejemplo". El funcionario recordó otras expresiones artísticas en homenaje a la extitular de la asociación, como la muestra fotográfica realizada el año pasado con imágenes del archivo personal de Hebe. En ese sentido, reparó en que esta, posiblemente, haya sido su última intervención pública como titular de la cartera nacional. "A veces el azar hace bien las cosas. Que el último acto en el que estoy de ministro sea para honrar a las madres y a Hebe creo que está muy bien", reconoció.

Informe: Diego Castro Romero