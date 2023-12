El ministro de Economía ex candidato a Presidente, Sergio Massa, conjuga sus últimos días en la función pública con el armado de su vida futura, en un llano que no lo tendrá fuera de la política pero tampoco en un rol protagónico, según aseguran en su entorno. Un breve resumen lo muestra aceptando propuestas de trabajos en el exterior pero residiendo en el país, reforzando su Fundación Encuentro y siguiendo de cerca las alternativas del Gobierno de Javier Milei. "Él no quiere criticar sin ver, no suele hacerlo", destacaron desde su entorno a Página I12.

Massa, de camino al llano