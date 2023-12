Desde el sábado 2 de diciembre, comenzó a regir la prohibición de fumar tabaco en ciertos balnearios y playas concesionadas de Mar del Plata. En este sentido, el impulsor de esta ordenanza, el ambientalista Gastón Caminata afirmó que "la colilla de cigarrillo que produce daños en hasta mil litros de agua y sus plásticos no se degradan y terminan en el océano". Cómo surgió y cuáles son los alcances.

En diálogo con AM750, Caminata sostuvo que "la fiscalización la tienen que hacer los entes de regulación", aunque también los lugareños y turistas tienen que ser parte activa.

"Tenemos que preservar el mar y no queremos que las colillas entren al agua. Al océano le tiramos un camión de plástico por minuto. Le tiramos químicos, pesticidas, cloacas. Yo me imagino una sociedad sintiéndose tripulante de esta nave llamada tierra, entiendo que somos un tripulante y no los reyes. Escuchando a la ciencia y cambiando los hábitos. Está bueno empezar a pensar en proteger ese gran gigante que es el océano, porque es el pulmón del planeta", remarcó.



Por último, enfatizo la importancia de que se de educación ambiental en las escuelas. "Nos tenemos que poner a trabajar fuerte. La primera vez que fui al Congreso, dije que tendríamos que poner muy fuerte la materia ambiente, que no está en las escuelas, y una vez que sepamos que preservamos el mundo, aprendamos otras cosas. Porque es demasiado importante", cerró.



Mar del Plata prohibió fumar en la playa

Desde este sábado 2 de diciembre, la normativa "anti tabaco" sumó las Unidades Turísticas Fiscales administradas por el Estado municipal, concesiones de prestación de servicios turísticos otorgados por otras jurisdicciones (por ejemplo, el Complejo de Punta Mogotes) y balnearios del sector privado.



La normativa habilita que el Ejecutivo amplíe la prohibición a las playas públicas, decisión que hasta el momento no se tomó.

De tal modo, a partir de este verano, las playas alcanzadas tendrán que disponer de espacios libre de humo de tabaco “debidamente señalizados” con el cartel de "Prohibido Fumar" y "espacios adecuados para fumadores", en los cuales deberá haber recipientes para arrojar las colillas de cigarrillos.

La ordenanza que regirá en las playas de Mar del Plata desde este verano también prevé multas, aunque recién serán aplicables a partir del tercer año de vigencia, es decir a fines de 2025. En ese sentido, quienes corrompan la norma serán pasibles de una multa del 0,15 al 1,5% en relación a 100 SMVyM del personal municipal.