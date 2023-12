Este jueves salieron a la venta las entradas para el show de Pavement el próximo 15 de mayo de 2024 en el C Complejo Art Media de Chacarita, con precios desde $50.000 (más el adicional de $ 7.500 del costo por servicio), tras agotarse la preventa a $40.000. Las mismas se consiguenen la web de Passline y se pueden adquirir en un pago con tarjetas de débito, o en cuotas con tarjetas de crédito y Mercado Pago crédito.

La gira de la banda californiana los llevará de visita también Brasil, Chile y Uruguay. El tour actual comenzó el año pasado en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, y tuvo una parada importante en el Primavera Sound de Barcelona.

Formada en California en 1989, Pavement es considerada una de las bandas referentes del indie norteamericano de los 90. Tras una década activos, la banda se separó, y no fue hasta 2010 que emprendieron una gira de reunión, que los trajo por primera vez a la Argentina. Eso motivó la publicación del compilado Quarantine the Past.



El grupo de rock alternativo casi realiza un segundo reencuentro en 2020, pero la pandemia modificó sus planes. Finalmente, fue en 2022 cuando regresaron a los escenarios para defender su último trabajo discográfico, Terror Twilight: Farewell Horizontal, además de algunos de sus éxitos más reconocidos, como “Cut Your Hair”, “Haunt You Down”, “Gold Soundz” o “Black out”.

