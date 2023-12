La legisladora bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) Constanza Moragues habló este viernes de las amenazas de muerte que recibió tras la ruptura del bloque en la legislatura bonaerense y remarcó la importancia de “hacer prevalecer una cultura democrática” entre los representantes autoidentificados como “libertarios”.



En concreto, Moragues se manifestó muy crítica de la posición de Sebastián Pareja en la Provincia de Buenos Aires, persona que, explicó, se encargó de elegir a los candidatos durante la campaña y ahora da el visto bueno, o malo, para la permanencia de cada uno en el espacio.

“No hemos podido generar ningún consenso de trabajo. Una cosa es defender el programa y la otra es tener que relacionarse con personas. La política son relaciones humanas y hay distintas maneras de vincularse. Nosotros elegimos la democrática. Del otro lado, no es de la misma forma”, comentó sobre Pareja.



Y añadió; “La misma persona que hoy está a cargo del otro bloque es la misma que estuvo a cargo de cerrar las listas y es la misma que dice que nosotros no somos parte de La Libertad Avanza. La misma persona que dijo que vamos a ser diputados, hoy dice que no podemos ser diputados de LLA”.

Fue en este contexto de ruptura donde Moragues denunció que recibió amenazas de muerte, que también increparon a su madre y que llegaron a intimidarla con promesas de ataques a sus gatos. “Además de las que recibí por redes sociales, se metieron a mi casa”, alertó sobre su situación de seguridad.

“Ahora estoy con custodia policial. En mi casa y en la de mi mamá. Porque hicieron públicos los datos del domicilio de mi mamá. Y amenazaron con irme a buscar y con una serie de acciones violentas que fueron propuestas desde el mismo espacio en las redes sociales para castigar mi supuesta traición”, se lamentó.

Por esta situación, explicó, hay denuncias abiertas en Lomas de Zamora, donde vive, y en La Plata, donde está la Legislatura y, por lo tanto, donde trabaja. “Ahora estamos viendo de qué manera seguimos. Yo tengo miedo porque los fanatismos no son buenos de ningún extremo. Yo defiendo la libertad. Y la libertad no es violencia”, dijo.

Finalmente, se refirió, sin dar muchas precisiones, sobre cómo llegó esta información al armado a nivel nacional de La Libertad Avanza: “Se han comunicado desde arriba. No puedo dar más información que esa. Me ofrecieron apoyo y ayuda. Tengo custodia policial y creo que más que eso no se puede hacer”.