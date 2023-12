El calendario nacional del Ministerio del Interior indica que el último feriado inamovible de diciembre es el de Navidad, que este 2023 cae un lunes 25 de diciembre. El domingo 24 habrá jornada de descanso por ser domingo, pero todavía no fue confirmado si el sábado 23 de diciembre trabajará la administración pública.

Habitualmente, el Gobierno dispone que el 24 y el 31 de diciembre haya asueto para el personal de la administración pública nacional. No obstante, en el marco del inicio de una nueva gestión, se desconoce si se imitará la misma medida durante 2023.



A diferencia del año pasado, estas fiestas permiten a los argentinos y argentinas darse el gusto de una escapada de fin de semana largo, contando desde el sábado hasta el lunes. Sin embargo, los trabajadores estatales tuvieron en 2022 un beneficio que daba la posibilidad de tener un finde XXL, pero este año no se repitió.

El Gobierno de Alberto Fernández había firmado en diciembre pasado el Decreto 820/2022 en el Boletín Oficial, que reconocía un asueto a todos los trabajadores estatales en ambos viernes previos a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, que en 2022 fueron un 23 y 30 de diciembre. Sin embargo, la administración saliente no repitió esa decisión para este año.

En tanto, las probabilidades de que el nuevo Presidente Javier Milei decida dar a los empleados públicos un asueto los viernes anteriores a la Navidad y al Año Nuevo -que este año serían 22 y 29 de diciembre- son bajas. En el caso de los trabajadores y trabajadoras del sector privado, serán las empresas las que definirán cómo será el esquema de trabajo.

La diferencia entre feriado y día no laborable

La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo establece que durante los feriados nacionales rigen las mismas normas que para el descanso dominical, siendo el trabajo una excepción a la que el trabajador no está obligado. Por el contrario, la adhesión a un día no laborable está en manos de los empleadores, no es obligatoria ni debe pagarse un extra por tener actividad ese día.

En Argentina, los días no laborables están compuestos por las Pascuas Judías, el Jueves Santo, el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, la Fiesta del Sacrificio, al Año Nuevo judío e islámico y el Día del Perdón.

