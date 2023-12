El 24 de diciembre de cada año se celebra la fiesta de Nochebuena, y durante toda la jornada, las personas se dedican a ultimar detalles de la cena previa a la Navidad y algunos desprevenidos a comprar los últimos regalos. Sin embargo, ese día no es considerado un feriado ni tampoco está declarado como una jornada "no laborable".



Habitualmente, el Gobierno dispone que el 24 y el 31 de diciembre haya asueto para el personal de la administración pública nacional. No obstante, en el marco del inicio de una nueva gestión, se desconoce si se imitará la misma medida durante 2023.

En tanto, el 25 de diciembre y el 1 de enero sí son considerados feriados inamovibles, según el calendario dispuesto por el Ministerio del Interior.

Cuándo es el próximo feriado

El segundo y último feriado de diciembre es el día de Navidad, que se celebra el lunes 25. Al igual que la Inmaculada Concepción (8 de diciembre), la fecha de Navidad es inamovible, proporcionando otro fin de semana largo para que las personas disfruten de las festividades navideñas.



La Navidad es una celebración que trasciende las fronteras religiosas, siendo un momento para compartir y disfrutar en compañía de seres queridos. Desde reuniones familiares hasta cenas festivas, este feriado ofrece diversas oportunidades para celebrar el espíritu navideño.

La diferencia entre feriado y día no laborable

La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo establece que durante los feriados nacionales rigen las mismas normas que para el descanso dominical, siendo el trabajo una excepción a la que el trabajador no está obligado. Por el contrario, la adhesión a un día no laborable está en manos de los empleadores, no es obligatoria ni debe pagarse un extra por tener actividad ese día.

En Argentina, los días no laborables están compuestos por las Pascuas Judías, el Jueves Santo, el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, la Fiesta del Sacrificio, al Año Nuevo judío, el Año Nuevo islámico y el Día del Perdón.

