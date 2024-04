El expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica reveló que durante el último chequeo médico que se realizó le detectaron un tumor en el esófago cuyo tratamiento, según los primeros diagnósticos, reviste cierta gravedad por la enfermedad autoinmune que padece desde hace más de dos décadas. "Es algo obviamente muy comprometido y es obviamente complejo en mi caso", informó el exdirigente frenteamplista de 88 años reconocido a nivel internacional por su aguda lectura de la coyuntura global.

"Más de una vez anduvo la parca rondando"

Durante una conferencia de prensa que tuvo lugar el lunes por la mañana, Mujica contó que el diagnóstico le fue confirmado luego de haberse realizado la semana pasada un chequeo en el CASMU, una de las cooperativas sanitarias más importantes del Uruguay. "Resulta que se descubrió que tengo un tumor en el esófago", dijo el exmandatario y agregó que ese problema "es algo obviamente muy comprometido y complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica de hace más de 20 años que me afectó, entre otras cosas, los riñones".

Según Mujica, ese antecedente hace que la enfermedad que se le diagnosticó tenga "obvias dificultades para el tratamiento de quimioterapia o una cirugía". Por esta razón, los médicos que lo tratan "están evaluando" su estado de salud y mientras tanto continuarán "haciendo análisis celulares para ver cómo sigue esta historia". "Les quiero transmitir que en mi vida más de una vez anduvo la parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando todos estos años. Seguramente que por obvias razones esta vez viene con la guadaña en lustre, y veremos qué es lo que pasa", comentó el expresidente frente a la prensa uruguaya.

Mujica, un exguerrillero que gobernó Uruguay de 2010 a 2015 y lidera el Movimiento de Participación Popular (MPP), aseguró que "mientras pueda" seguirá militando políticamente, "fiel" a su pensamiento. Mujica dijo que continuará con su trabajo en la chacra donde vive, entretenido con sus verduras y sus gallinas, y remarcó que "mientras el rollo aguante, voy a estar".

Durante su breve declaración Mujica agradeció a la prensa convocada y aprovechó para "transmitirle a los jóvenes de este país que la vida es hermosa y se gasta. Se va. Pero triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae". También les aconsejó que "si hay bronca, que la transformen en la esperanza y que luchen por el amor, no se dejen engatusar por el odio. Y que si los llega a atrapar la droga, no se queden solos porque nadie se salva solo".

"La única libertad que existe está en la cabeza y se llama voluntad. Y si no la utilizamos no somos libres. Y esto hay que entenderlo. Este desafío lo tienen las nuevas generaciones", remarcó Mujica y puntualizó que "la vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces". "Por lo demás, estoy agradecido, y al fin y al cabo, que me quiten lo bailado", concluyó entre aplausos y gritos de "¡Vamos Pepe!".

La doctora personal de Mujica, Raquel Pannone, le dijo a Montevideo Portal que, si bien todavía no se tiene la confirmación científica de que se trata de un cáncer, por las "características del tumor" y de "la lesión que se ve", todo indicaría que se trata de un tumor maligno. A fines de abril de 2021 el expresidente uruguayo había ingerido una espina de pescado que le causó un dolor persistente. Una serie de estudios confirmaron que tenía una úlcera en su esófago y en aquel entonces Pannone descartó que esta fuera "por otra causa o patología".

"Fuerza querido Pepe"

El anuncio de Mujica sacudió al mapa político uruguayo, y las expresiones de apoyo no tardaron en aparecer. El precandidato a la presidencia de Uruguay por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, dijo este lunes que el anuncio de Mujica, padrino político al que considera su "guía en todo punto de vista", compromete a todos "más que nunca".

Presente en la conferencia de prensa en la que habló el expresidente, Orsi habló con los medios al respecto. "A la vez que Pepe cuenta su tema de su salud nos compromete a todos más que nunca porque él mismo nos dice que hasta el final de sus días va a seguir con el mismo compromiso de siempre", remarcó el exintendente de Canelones y precandidato apoyado por el Movimiento de Participación Popular, sector del FA liderado por Mujica y su esposa, la exsenadora Lucía Topolansky.

La otra precandidata presidencial del Frente Amplio, Carolina Cosse, usó la red social X para escribir un mensaje en apoyo a Mujica: "Fuerza querido Pepe, estamos contigo". Desde las filas coloradas se pronunció el expresidente Julio María Sanguinetti, quien planteó: "Al colega Mujica, nuestra amistad y esperanza". Por su parte el senador nacionalista Sebastián da Silva, expresó: "Que siga haciendo lo que más le gusta, que disfrute ese bruto John Deere (por la marca de tractores agrícolas) que tanto le envidio, que corte la alfalfa que me comentó que plantó el año pasado y que siga peleando por sus ideas".

Desde América latina se pronunció el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien en un sentido mensaje sostuvo: "Al hermano Mujica, mi admiración y solidaridad. Sos un faro en la lucha por un mundo mejor. Siempre estuvimos juntos en los buenos momentos y en los momentos difíciles. Mucho cariño y fuerza, de parte mía y de Janja, para vos y Lucía (Topolansky)".

En tanto el expresidente de Bolivia, Evo Morales, envió "un abrazo fraterno al compañero Pepe Mujica" y expresó: "Estoy seguro que logrará vencer esta nueva batalla contra la enfermedad. Respetamos su larga trayectoria política y sus aportes a la integración latinoamericana. Espero que pronto podamos encontrarnos para conversar sobre el rumbo de nuestra Patria Grande".