Este domingo 10 de diciembre, a partir de las 18 hs, ZZK Records celebrará los 15 años de su creación. Y lo hará en Buenos Aires, lugar de origen de unos de los fenómenos musicales más revolucionarios de los últimos 20 años.

Mientras que en la Argentina lo que nació como un colectivo de artistas articuladores de la cumbia digital y el folk electrónico sigue siendo considerado otra expresión del under y un arrebato de culto, en el resto del mundo se transformó en un modelo a seguir y en una usina de inspiración. Incluso hay quienes aún consideran a esta raza cósmica latinoamericana el futuro de la cultura popular. Es por eso que este nuevo aniversario reunirá a pasado y presente de la disquera, a partir de una programación que tendrá en la cabina del centro cultural Artlab (Roseti 93) a El G, Villa Diamante, DJ Nim, Gaby Kerpel, Dat García, Uji y Chancha Vía Circuito.

“Va a estar lindo. Va a ser una reunión de amigos”, adelanta Villa Diamante. “El sello mantuvo el espíritu de poner a artistas que suenen diferente. Son artistas latinoamericanos digitales y vanguardistas, con una estética diferente. No es que fichó a reggatoneros o traperos. Va a por algo complejo”. A lo que Grant C. Dull, director de ZZK Records y también artista de la crew (por intermedio del alias El G), añade: “Estamos en una gran época. Este año fichamos a varios artistas, producimos discos y documentales, preparamos giras y hasta estamos armando una exhibición”.

A manera de previa del festejo, el NO recorrió junto a estos fundadores de Zizek (la terna la cierra DJ Nim) la historia de la disquera y de una asonada parida en la 2.0 en formato de highlights. Todo un viaje hacia el fondo del reggeatón, la cumbia y el folk con nombre de un filósofo esloveno.

► Raro, under

Primera fiesta Zizek Club: octubre de 2006, en Por Vos Buenos Aires. “Tocaron Princesa, DJ Joven, DJ Nim y yo. Y creo que también estuvo el cantante de TV on the Radio”, evoca Villa Diamante. “Se mezclaban los turistas con gente de las artes visuales y músicos. Luego de Cromañón, era difícil encontrar espacios con escenario. Era un lugar raro, pero con un espíritu under. Hasta salimos en el New York Times”.

“El dueño de la sala en San Telmo, cuando llega fin de año, ofreció el espacio para hacer eventos corporativos. Como le dejaba mucha plata, un día nos dijo: ‘Hasta acá llegamos’”, explica el álter ego de Diego Bulacio. “Le contamos la idea a la gente de Niceto Club, y les encantó. Hicimos todo ese verano. Eran los miércoles. Primero hicimos el Lado B, y después, según la artística, pivoteamos entre esa sala y el Lado A”.

El productor y DJ Diplo, antes de ser una celebridad mundial, fue el primer artista invitado de la fiesta Zizek Club. Aunque no se trató del único. “Eso fue en el primer aniversario. Estaba viviendo en Río de Janeiro, y vino por el vuelo y algunos dólares”, advierte el plenipotenciario argentino del mash up. “También estuvieron Daniel Haaksman, el grupo alemán Jahcoozi y el brasileño Marcelo D2”.

“La idea del nombre se me ocurrió a mí”, dice Diego. “Cuando estábamos armando el flyer, surgió Urban Beats Club. Me parecía un horror porque era todo en inglés. Entonces buscamos uno que tuviera punch. Y una amiga me sugirió que le pusiéramos un nombre propio, tipo Susana o Mirta. Justo venía leyendo un libro del filósofo esloveno Slavoj Žižek (se pronuncia Chichek). Aluciné que su apellido tuviera dos Z y una K”.

Cuando Slavoj Žižek se enteró de que en Buenos Aires había una fiesta de reggaetón y cumbia con su nombre, espetó: “Me contaron. Pero bailar me parece impúdico”.

► Pop bastardo

El bastard pop (también llamado mash up) es la conjunción de dos temas en una misma pieza, a manera de collage. Y esa obra creativa tiene en Villa Diamante a su paladín local. “Venía con la idea de mezclar a dos artistas diferentes en una misma cosa, y sentí que eso estaba en sintonía con lo que teoriza Slavoj. Si agarrás un libro suyo, te habla de Michael Jackson, de Star Wars, y lo mezcla con cuestiones de psicología o el capitalismo”.

El productor y DJ ecuatoriano Nicola Cruz no fue el primer artista internacional del sello ZZK Records. “Fue Douster, un francés que vivió en Buenos Aires”, dilucida Grant. “Y fuera del circuito Zizek, los primeros fueron los peruanos Animal Chuki, en 2013. Los fichamos en el quinto aniversario de ZZK”.

Del colectivo al catálogo. “Cuando comenzamos, había artistas de hip hop, reggaetón y cumbia. Era un poco más abierto”, reflexiona Diamante. “Una vez que la fiesta avanzó, los artistas más innovadores tenían que ver con la cumbia: Freakstilers, Fauna y El Remolón. Primero arrancamos con eso, y luego apareció el folklore de la mano de Tremor. Y más tarde, Chancha Vía Circuito se puso más folklórico. Con el tiempo, hubo un paso de la cumbia al folklore”.

►Cumbia digital

En 2023, ZZK Records firmó a ocho artistas de diferentes países de Latinoamérica. Sin embargo, 15 años atrás, el sello debutó con el compilado ZZK Sound, Vol.1 - Cumbia digital. “Eramos muy cumbieros para la electrónica y muy chetos para la cumbia. ‘Cumbia digital’ fue la manera que encontramos para darle nombre al género”, justifica Diego.

“Ni una multinacional ni una disquera independiente local iba a firmar en ese momento a un artista llamado Chancha Vía Circuito. Con Grant y Nim empezamos a cranear la idea. El sello nació para apoyar a proyectos del palo. Y lo primero que hicimos fue presentarnos a través de mixtapes. Eran gratuitos para que la gente lo pudiera descargar en formato de mp3. No existía Spotify, a lo sumo My Space. El streaming no estaba tan de moda. La manera de mover a un artista afuera era licienciándolo o regalando los mp3”.

Antes de que Chancha Vía Circuito abrazara la gloria, cuando su remix de Quimey Neuquén (tema original de José Larralde) musicalizó una de las escenas de la serie Breaking Bad, Zizek ya se encontraba girando por el mundo. Su primer tour fue por los Estados Unidos, con King Coya, Axel Krygier y Tremor. Más tarde ya eran habitué de festivales del tamaño de Roskilde, Transmusicales de Rennes, Sónar, Mutek, Lollapalooza y Coachella (antes que Babasónicos).



“La primera gira que hicimos por Europa, con Remolón y Grant, arrancó en Oslo. Tocamos en Berlín, y de pronto se le acerca alguien a El Remolón. No paraban de hablarle. Cuando estaba por echarlo, resulta que era uno de los Modeselektor. Le estaba regalando un remix que le hicieron a Björk. Después nos mostró que iba a todas partes con ZZK Sound Vol 1. Para él eso era el futuro”.

“El día que tocó Toy Selectah (ex Control Machete) en Zizek Club vinieron a verlo Pablo Lescano y Dante Spinetta. A partir de ese encuentro, hicieron algo con los Kuryaki en un festival”, ilustra el productor y DJ. “Pablo frecuentaba la fiesta porque ahí no le soplaban a la novia y encontró un lugar para experimentar. Lo invitamos a hacer el Lado A, lo que fue su primera vez no sólo en Niceto sino en un boliche que no fuera bailantero. Un día me dijo: ‘Diamante, tengo ganas de pasar música’. Arreglamos una fecha, e hizo un DJ set. Fue reloco porque, antes que arrancar con una cumbia, empezó con una plena panameña. De ahí saca inspiración para sus melodías. El venía para jugar”.

Zizek, y todo el universo que gira en torno al proyecto, nació a partir del encuentro de Grant, DJ Nim y Villa Diamante. “Grant tenía un website de cultura argentina llamado WhatsUpBuenosAires, e hizo una fiesta en El Dorado. Me llamó a mí y a Nim. Quedó la onda entre nosotros. Nim le dijo luego a Grant que encontró un lugar para hacer una fiesta. Y me propusieron que fuera el DJ residente. Cuando me llamaron, les dije que quería también ser parte de la organización. Era una mezcla rara: yo, de Lanús, DJ mashupero; Grant, un gringo de Texas, fan de Piazzolla y de Borges; y Nim que era un DJ vegano y rastafari, fan del drum and bass y de la música oscura. Nos acomodamos y salió bien”.

► Se fue mundial

Si bien tiene como base de operaciones la ciudad de Los Ángeles, desde hace cuatro años, ZZK Records mantiene equipos en Bogotá y Buenos Aires. Cuando el sello nació hace 15 años, su catálogo se adelantó a la asonada musical federal que estaba por venir. Aparte de Buenos Aires, el colectivo reclutó a artistas de Córdoba, como los Freakstilers y Andrés Odone. Mientras que Mendoza tuvo en Fauna a su delegado.

Ritmos bastardos es una película estrenada en 2019 que retrata el nacimiento y desarrollo de colectivo artístico, a partir de su brazo discográfico y de su fiesta. Es uno de los casi 20 documentales que cuentan la historia de un movimiento nacido en Buenos Aires, pero con exposición mundial.

Al mismo tiempo que se ultiman los detalles de ZZK Cultura, mediante una exposición, cada uno de los flyers diseñados para promocionar Zizek Club fueron concebidos por artistas visuales y diseñadores gráficos argentinos que hoy tienen una estatura mundial. Pum Pum, Acampante, Sol del Rio, Freshcore (fundó además en Córdoba la fiesta BullyBass, bastión del dubstep en la Argentina), Nasa, Gualicho, Dani Dan son algunos de ellos.

El primer acierto internacional de Zizek Records fue la cantante argentina de cumbia La Yegros. Al tal punto que, a raíz de su éxito, se estableció en Francia. Desde el lanzamiento de su primer álbum, Viene de mí, en 2013, mucha agua corrió bajo el puente. “En este momento, musicalmente, el sello va por todos lados”, define Grant.

“Fichamos a nuestro primer artista mexicano, Karen y Los Remedios, al igual que a nuestro primer artista venezolano: el dúo caraqueño Mito y Comadre -detalla-. En el sur de California descubrimos a Jackie Mendoza, lo que la convierte en la primera gringa del sello. De Brasil tenemos a Luiza Lian, y de Bolivia sumamos a una leyenda de la música tradicional de ese país: Luzmila Carpio. Y nuestro nuevo Nicola Cruz es sin duda Indus, dúo colombiano creado en Bogotá. Ciudad tan fiestera como ellos. Su álbum saldrá en 2024”.