Carla Valeria Rivero es docente desde 1992. En abril de este año su nombre llegó a todo el país porque fue la primera docente trans que ocupó un cargo directivo, en forma transitoria, en la escuela 79, República de Paraguay. Luego volvió al aula, donde enseña lengua en 6° grado. Hace unos días prestó su celular para buscar una palabra en el diccionario. Tocó el timbre del recreo, y uno de los alumnos le propuso hacer un "viral de tik tok". Fue así que Carla, que no sabe manejar su cuenta en esa red, se prestó a bailar y hacer como si comiera una hamburguesa. El chiste "viral" es poner una canción que habla de comer un pene. El miércoles 6 de diciembre, y después de haber tomado una semana de licencia para cuidar a su madre de 93 años, Carla fue convocada al Ministerio de Educación. Ella preguntó al personal directivo si sabían por qué, y se lo negaron. En la oficina ministerial, un grupo de supervisoras le notificó que la separaban del cargo y le iniciaban un sumario. Ahí supo que la denuncia había sido elevada por la dirección de la escuela. Asegura que fue un "artilugio", "armado entre dos o tres padres, directivos y la supervisora". Sus más de 30 años de trayectoria la avalan.

Ayer, en su perfil de Instagram, había varios videos de alumnas y alumnos que la apoyan. "Nos queremos manifestar por la injusticia que nosotros sabemos que se cometió con la seño Carla Rivero", dicen cuatro niñxs en uno de los videos. "Con ella aprendimos a escucharnos, a respetarnos y a entender que ante dios somos todos iguales", dice una niña. Y todos a coro: "Estamos con vos, seño Carla, te amamos".

Desde que publicó lo ocurrido en las redes sociales, Carla recibe mensajes de forma incesante de ex alumnos adultos. Es lo que la sostiene. "El apoyo que recibo de mis alumnos, de mis ex alumnos y de padres es incesante. Cuando publiqué lo ocurrido en las redes, tuve un apoyo masivo de de muchas organizaciones, no solo LGTBI, y también de los mismos padres que han querido ir a la escuela a declarar a favor mío", contó.

Carla tiene claro que el video fue una excusa. "Más allá de ser un problema discriminatorio, de ser un problema transfóbico, por más que la escuela esté compuesta por personas que son docentes, hay gente que todavía niega la ESI, no les gusta ver a personas de nuestra comunidad ocupando ese tipo de espacios", dijo Carla Valeria Rivero en una entrevista por Radio Nacional Rosario Fontanarrosa. Consideró que "fue totalmente intencional, armado en un momento en el que yo no estaba en la escuela. Buscaron el artilugio. Es como que yo les entregué mi cabeza en bandeja, con el error de haberles dado mi celular a los alumnos. Así, aprovecharon la oportunidad y ahora tengo que pagar las consecuencias, esperar el proceso de investigación". Es que Carla ha presentado notas a la dirección para denunciar que sufría "hostigamiento y persecución". "Esto es un avance y también es un retroceso de todos los derechos que hemos ganado y lamentablemente, esto recién comienza, porque no va a ser contra mí solamente, van a venir por muchas cabezas. Soy la primera que quedó expuesta", expresó la docente trans.

Docente titular, Carla ingresó en julio de 1992, en una escuela de Villa Gobernador Gálvez. Durante algunos años estuvo viviendo en Corrientes, y trabajó en dos instituciones diferentes. Como su madre es anciana, y ella es única hija, volvió a la ciudad y pudo elegir entre un número limitado de establecimientos que contaban con vacantes. Trabaja en la escuela 79 hace poco más de un año.

Carla señala que la dirección no le informó sobre la denuncia realizada por dos o tres padres. "No me informaron que habían hecho una reunión con la dirección. Hicieron el acta correspondiente, lo elevaron a supervisión. Ahí te das cuenta de que hay una mentira, me tendrían que haber informado", puntualizó la docente.

Con el sumario anunciado, Carla sigue recibiendo apoyos. "El transodio nos afecta a todas las personas travéstis/trans, no importa si sos empresaria, funcionaria, famosa o trabajador/a sexual. Es imperativo abordar y erradicar esta forma de odiar que nos hace tanto mal, que llega hasta un transfemicidio en muchos casos", planteó Pamela Rocchi, activista trans y designada como Directora de Diversidad Sexual de la provincia por el gobernador electo Maximiliano Pullaro. "La compañera y docente Carla Rivero enfrenta críticas por un engañoso TikTok. Debo decir que, claramente, una gran parte de la sociedad no se banca que podamos ser, porque la mirada de la sociedad siempre fue negativa y despectiva hacia nuestra identidad. Espero que el Ministerio de Educación y la dirección de la Escuela revea esta situación discriminatoria urgente. Son 30 años de vocación docente intachable", agregó.

Lo más importante para Carla es restituir su dignidad, dejar en claro que su trabajo docente es respetuoso de los derechos de las infancias, que no vulnera. "No entré a la escuela por una ventana, entré por la puerta grande y si salgo, quiero salir por la misma puerta. No quiero que me echen, porque no me lo merezco, porque me parece injusto y porque tengo muchísimos testimonios que avalan cómo he trabajado durante este tiempo con mis alumnos y con los padres de mis alumnos", enfatizó.