Nueva semana y reinicio de la disputa política en Boca, mientras la Sala E de la Cámara Civil resuelve si hay elecciones este domingo 17 o confirma la medida cautelar dictada por la jueza Alejandra Abrevaya, demorando la cosa para el año que viene.



La novedad llegó una vez más por parte de la oposición pero esta vez no en forma de denuncia, sino de discurso y con una dosis extra de sorpresa. Andrés Ibarra tomó la palabra este lunes y sorprendió al contradecir lo que había anticipado Mauricio Macri la semana pasada.

"Queremos votar cuanto antes. Si esto no se puede dar, nosotros por supuesto aceptaremos que continué el mandato del oficialismo hasta que se vote y que ellos sigan conduciendo el club de la manera que lo están conduciendo", dijo el candidato a presidente de la oposición, en una charla radial con el programa Boca de Selección.

La afirmación de Ibarra va en contramano de los dichos de su candidato a vice, Macri, la semana pasada en su raid mediático. "El oficialismo no puede continuar conduciendo el club con mandato vencido. Me imagino y nos imaginamos que la Justicia dirá algo", había disparado el expresidente de la Nación el miércoles pasado, habilitando concretamente la posibilidad de una intervención judicial del club.

Vale recordar que esta no es la primera vez que Ibarra y Macri dan versiones encontradas en lo que va de campaña. La anterior fue con el afamado caso del "nueve de Qatar". Cuando Riquelme reveló el pedido que le hizo Macri para que continúe el sponsoreo de la camiseta de Boca, Ibarra salió a negar la información: “Es una mentira. No tiene nada que ver con ninguna realidad de nada. Qatar, incluso en su momento, le ofreció el doble de plata de Boca”. Sin embargo, no pasó demasiado hasta que el propio Macri reconoció lo sucedido, para colmo con Ibarra a su lado.

"Tamim bin Al Thani, el líder de Qatar, me llama y me dice 'tengo este jugador, este delantero'. Y le dije a Román: 'por una cuestión de educación él pide que le den una oportunidad en Boca, dale unos minutos en los entrenamientos, fijate si le da para jugar algún partido de Copa Argentina, con eso alcanzaría para quedar bien porque es tu sponsor y por ahí lo vas a necesitar'", reveló Macri para sorpresa de todos, coronando su versión con una respuesta de Riquelme que sonó un tanto inverosímil. "Bueno presi, me ocupo", le habría dicho el exenganche, algo que el propio Román luego negó entre risas, sobre todo por el uso de 'presi'.

Así las cosas, habrá que ver si lo de Ibarra este lunes fue un desliz discursivo o es una postura conjunta de la oposición que se mantendrá.

Mientras tanto, este lunes por la mañana aparecieron algunas banderas en las afueras de La Bombonera contra la posibilidad de una intromisión judicial, mientras se demoran los comicios. "El club es de los socios" y "No la intervención" rezaban los trapos.

La batalla discursiva también siguió en redes. De un lado, Ibarra publicó varias imágenes bajo el lema "Queremos votar", aún cuando la denuncia que puso en jaque a las elecciones lleva su firma. Mientras que a las horas, desde el oficialismo lanzaron un video con el testimonio de varios socios unidos bajo la misma consigna de "Queremos votar", sumada al de "No a la intervención".