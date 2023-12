El economista Ricardo Aronskind analizó el discurso del presidente Javier Milei de este domingo y las posible medidas económicas que se tomarán, según anunció el mandatario en su presentación frente las escalinatas del Congreso.

En diálogo con AM750, Aronskind afirmó que el discurso de Javier Milei en su asunción presidencial no fue "un análisis económico, sino una pieza publicitaria".

"El objetivo del discurso es presentar un panorama dantesco lo suficientemente aterrorizante para decir que no queda otra opción que el ajuste o el shock. La situación económica en Argentina de ninguna forma justifica un shock o un conjunto de medidas profundamente recesivas como las que se están pesando tomar, muchas pertenecientes en el terreno de la fantasía, como el 15.000% de inflación", explicó.

¿Es posible un ajuste del 5% en el sector público?

Uno de los grandes interrogantes es el alcance y la magnitud que tendrá el ajuste que llevará a cabo el equipo económico del nuevo gobierno. En ese sentido, para Aroskind la promesa de Milei de que el recorte afectará solamente al sector público es "una estupidez completa".

"El drama argentino es que la población no tiene la menor idea de lo que se está hablando, por eso puede pasar una afirmación así sin inconvenientes. Un ajuste del 5% en el presupuesto público es muy grande, no imposible de hacer, pero da la sensación de que acá se está pensando que lo primero es la obra pública", sostuvo.



"La mentira que se le está diciendo a la gente es que el ajuste es a la política y es mentira, no hay ningún número importante vinculado al gasto político. Es probable que toquen el régimen jubilatorio y congelen los sueldos del Estado llevándolos a un nivel de miseria increíble, lo cual es una estupidez completa porque el Estado son enfermeros, policías, docentes, gente necesaria que no puede estar cobrando miseria porque deja de cumplir sus funciones y la sociedad no puede prescindir de sus servicios", señaló.

"Hay desconcierto en el equipo económico de Milei"

Por último, el investigador y docente puso en relieve que, hasta el momento, "son todos rumores" lo que se sabe acerca de las medidas que implementará el equipo económico de Javier Milei, sobre todo las referidas al cepo cambiario. En esa línea, remarcó: "Lo que es claro es que no hay un equipo económico consistente y coherente que vaya a tomar esta tarea, que por un lado, desde el punto de vista económico, es malísima, le va a hacer mucho mal a la economía, pero si una mala operación la hacen personas con cierta destreza, reduce el daño. Ahora, en este caso, hay un importante nivel de desconcierto dentro del equipo de Milei".

Y enfatizó: "La idea de levantar el cepo es una salvajada inconmensurable porque eso quiere decir 'ponemos los 4 dólares que tenemos en el Banco Central a disposición del público, la gente se abalanza y van a hacer que valgan una cantidad inconcebible de pesos'. Ahí sí puede estar la hiperinflación que Milei le atribuye al pasado", sentenció.

"Estamos dependiendo un poco del nivel de vinculación con la realidad que tengan tanto las nuevas autoridades políticas como económicas", se lamentó.