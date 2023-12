Santos Clemente Vera recuperó la libertad este lunes por la tarde luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le revocara la sentencia a prisión perpetua. Finalmente, al recibir la notificación del fallo, la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero, ordenó la excarcelación que había sido requerida por la defensa.

"Se hizo justicia por mí, por años lo esperé", aseguró Vera ni bien salió de la cárcel de Villa Las Rosas, donde cumplía su prisión. También acusó: "La justicia es culpable".



En 2016, los jueces Luciano Martini y Rubén Arias Nallar, de la Sala III del Tribunal de Impugnación, revocaron la absolución de primera instancia y condenaron a Vera a prisión perpetua, por el doble crimen de las francesas Cassandre Bouvier (29) y Houria Mounmi (24) en un marco de irregularidades procesales en las que también incurrió la propia Corte salteña y que a la postre terminaron por hacer caer la condena.

En efecto, el 7 de diciembre la Corte Suprema, con los votos de sus cuatro integrantes, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, aunque con una demora de más de 6 años, revocó aquella sentencia en un fallo en el que aseguró que hubo arbitrariedades y se violaron las garantías procesales y de la defensa en juicio.

Vera salió de la Unidad Carcelaria 1 alrededor de las 16. Afuera lo esperaban familiares, abogados y periodistas. La primera persona a la que abrazó fue a Beatriz, su pareja. Luego también abrazó a sus abogados defensores y agradeció el acompañamiento. "Se hizo justicia por mí, por años lo esperé, mi hijo sufría", sostuvo. "Se hizo justicia gracias al doctor (por su abogado José Humberto Vargas) porque luchó mucho; nos pusieron piedras en el camino y al último pusieron un muro en la Corte de Justicia de Salta porque (denegaron) un recurso y tuvo que ir el doctor a Buenos Aires. Sin un peso, el doctor Vargas nunca me cobró un peso", dijo.

En el mismo tono se manifestó con "mucha bronca" contra "la justicia" de Salta por el tiempo que lo mantuvieron preso y en el que lo privaron de estar con su familia y de ver crecer a sus hijxs. También cuestionó que no se investigara bien el caso. "(La justicia) tendría que hacer bien las cosas", recriminó.

Recordó que en la primera parte de la investigación actuó como guía de la administración de la Justicia y de la Brigada de Investigaciones. Vera era un baqueano que colaboró en la investigación y terminó incriminado por el doble crimen de las francesas Bouvier y Mounmi cuyos cuerpos fueron encontrados el 29 de julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo con signos de violencia sexual. Las jóvenes habían ingresado a ese lugar el 15 de julio.

"Lo máximo es la libertad, yo tendría que haber sido un hombre libre y nunca tendría que haber pasado por acá. A mí me enseñaron valores, cultura y respeto más que nada. Hay gente que me valora y me ayudó siempre, gracias", sostuvo Vera.

"Viví muchas cosas difíciles", lamentó. Dijo que no sabe por qué fue incriminado pero consideró que podría haberle pasado lo mismo a cualquier otra persona con su misma condición social. "No entiendo por qué a mí, podría a ver sido yo o cualquiera (...) Porque soy pobre, porque no tengo plata". Recordó que el juez de Instrucción, Martín Pérez, le recalcó esa situación: "Me dijo 'nunca lo vas a lograr', cuando me hicieron la contraprueba, yo le dije 'sacaré el pan de la boca de mi hijo y voy a hacer la contraprueba, gracias al doctor que me escuchó eso también y nunca me cobró un peso y logramos todo, dimos vuelta todo".

"Años de muchísima lucha"

El codefensor de Vera en el fuero provincial, Roberto Reyes, lo acompañó hasta su casa junto a los otros defensores y familiares. "Han sido años de muchísima lucha, casi 11 años detrás de esta cosa increíble que le ha tocado vivir a esta familia", dijo a Salta/12. Afirmó que siente "felicidad por haber logrado este objetivo, uno cuando abraza esta profesión trata en lo posible de hacer justicia y un poco se ha logrado".

El defensor indicó que la única condición para la libertad de Vera es que "fije domicilio y que comparezca cuantas veces sea citado ante el tribunal que corresponde". Por otra parte, dijo que aún "no se ha dispuesto nada respecto a si se va hacer un nuevo juicio. Se retrotrajo la situación hasta el momento en el que se dictó la sentencia en el juicio principal, por eso es que recupera la libertad", explicó. En ese juicio, que concluyó en 2014, los jueces Bernardo Ruiz y Ángel Longarte lo absolvieron por el principio de la duda mientras que el juez Carlos Puchetta lo absolvió lisa y llanamente. Ruiz y Puchetta ya fallecieron.

Reyes indicó que por ahora no recibieron "ninguna señal" acerca de cómo continuará la causa contra Vera, y si se hará un nuevo juicio. "Si así ocurriera, obviamente que tenemos los argumentos para seguir acentuando la libertad de él en todos los aspectos", sostuvo el defensor.

La Corte de Salta tiene que remitir el fallo a la Sala II del Tribunal de Juicio. "Se verá si el fiscal interpone algún recurso". "A título personal yo pienso que no hay posibilidad de que el fiscal haga algún tipo de recurso porque la Corte Suprema (de Justicia de la Nación) ha sido demasiado dura, explícita y concluyente con el fallo de los tribunales de la provincia", especuló el abogado. Recordó que en su momento, con la absolución, pensaban "que ahí terminaba la historia" pero el fiscal Federico Obeid apeló y para su sorpresa el Tribunal de Impugnación "no solamente rechaza la sentencia del Tribunal de Juicio II, sino que va por más y le dicta una condena perpetua al señor Vera". Calificó esa decisión de "una cosa loca" porque avanzó "en las facultades jurisdiccionales" y por eso, y por la violación del principio de defensa, recurrieron y la Corte Suprema les dió la razón.

Reyes, que dijo que con Vera "se ha hecho una injusticia tremenda", interpretó que después de este fallo del máximo tribunal nacional, "los tribunales de la provincia van a tener (por lo menos) mayor probidad, mayor dedicación en cuanto a elaborar las sentencias" porque "realmente es una cosa increíble que avanzaran jurisdiccionalmente en facultades que no les correspondían en absoluto".

El presidente de Innocence Project, Manuel Garrido, que ejerció el patrocino jurídico de Vera ante la CSJN, uno de los que esperó su salida de la cárcel, dijo a Salta/12 que hay que esperar a ver "qué decide" la Corte salteña. "Todo es posible", se previno. Y agregó que acompañarán "a la defensa en la búsqueda de pruebas y en todo lo que sea necesario para lograr la absolución de Clemente".