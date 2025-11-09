Hoy sábado 8 de noviembre, Franco Colapinto saltó nuevamente a la pista del Autódromo José Carlos Pace, conocido como Interlagos, en San Pablo, en el marco del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. Cómo le fue en la Sprint y en la Clasificación y el cronograma para la carrera principal de este domingo. Todos los detalles de su renovación hasta 2026 con la escudería francesa.

Cronograma del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

Viernes 7 de noviembre

Práctica libre 1 | Colapinto terminó 16°.

Clasificación Sprint | Colapinto largará 16° en la Sprint.

Sábado 8 de noviembre

Sprint | Colapinto no terminó por un choque.

Clasificación Carrera | Colapinto largará 18º en la carrera principal.

Domingo 9 de noviembre

14:00 | Carrera

Cómo ver en vivo on line y por TV el GP de Brasil

Toda la acción del Gran Premio de Brasil podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium y por Fox Sports. Otra alternativa para ver el GP es el canal oficial F1TV, que tiene planes desde los 8 dólares mensuales.