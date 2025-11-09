","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage"},"publisher":{"@type":"Organization","@id":"#PublisherOrg","name":"Página|12","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.pagina12.com.ar/assets/media/logo_default_p12.png","width":"600","height":"60"}},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https://images.pagina12.com.ar/styles/width960/public/2025-11/grilla-20gp-20de-20brasil.jpg?itok=M3EiFWWk"},"author":{"@type":"Person","name":"Página|12"}},{"@type":"BlogPosting","headline":"Así fue el grave choque de Bortoleto","datePublished":"2025-11-08T20:12:45.000Z","dateModified":"2025-11-08T20:12:45.000Z","articleBody":"
En la última vuelta llegó el momento del abandono del primer brasileño en el GP de San Pablo desde Felipe Massa en 2017. El ídolo local chocó después de tener problemas con el volante de su monoplaza.
El piloto de 21 años perdió el control del automóvil, que se estrelló contra la barrera de protección izquierda, rebotó por el impacto, se levantó en el aire y terminó golpeando contra la barrera derecha.
El piloto argentino de la escudería Alpine afirmó que se sintió “bastante lento”, tras los cambios que sufrió su auto para la clasificación del Gran Premio de Brasil, donde largará décimo octavo.
Este sábado, en el Autódromo José Carlos Pace de San Pablo, el pilarense afirmó: \"Cuando cambías el chasis, hay un par de cosas que hay que revisar y hoy no fuimos rápido como quisiera. Una pena, fue un día duro para el equipo pero muy agradecido de que hayan puesto el auto en la pista\", sostuvo al hacer referencia al choque que lo dejó afuera en la sprint, en la previa de la qualy.
Franco Colapinto chocó en la salida de la S de Senna en el comienzo de la séptima vuelta y abandonó la carrera sprint del GP de Brasil. El argentino había largado 16º con su Alpine.
Unos segundos antes, se despistaron en la misma curva el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el alemán Nico Hulkenberg (Sauber). Por tal motivo hubo bandera roja en Interlagos.
El piloto británico de McLaren obtuvo el mejor registro y saldrá en la primera posición de la parrilla este domingo. Lo seguirán Antonelli y Leclerc, que largarán en segunda y tercera ubicación, respectivamente. Piastri (4°), Hadjar (5°), Russell (6°), Lawson (7°), Bearman (8°), Gasly (9°) y Hulkenberg (10°) completan los primeros 10 puestos de salida. Colapinto partirá 18°.
La última tanda de clasificación de 12 minutos marcará la posición de largada de los primeros 10 pilotos en la carrera de mañana en Interlagos.
Avanzaron a la Q3 Norris, Bearman, Antonelli, Leclerc, Piastri, Gasly, Russell, Lawson, Hadjar y Hulkenberg.
Se larga la nueva etapa de qualy, que durará 15 minutos. En esta tanda, los mejores 10 avanzarán a la Q3 por la pole position. Los peores cinco tiempos quedarán eliminados.
El piloto de Alpine finalizó antepenúltimo en la grilla, detrás de Tsunoda y Bortoleto (que no disputó la qualy). Tampoco lograron avanzar a Q2 Ocon y de manera sorpresiva Verstappen.
El piloto de Alpine hizo un mejor tiempo (1:10.723), pero no le alcanza para pasar a Q2 hasta el momento.
Cómo le fue a Colapinto en la clasificación del GP de Brasil de la Fórmula 1
El piloto de Pilar volvió a girar en el circuito de Interlagos, en San Pablo. Las repercusiones y los detalles de su extensión de contrato hasta 2026 con la escudería francesa. La tabla de posiciones de pilotos y constructores y las próximas fechas.
Hoy sábado 8 de noviembre, Franco Colapinto saltó nuevamente a la pista del Autódromo José Carlos Pace, conocido como Interlagos, en San Pablo, en el marco del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. Cómo le fue en la Sprint y en la Clasificación y el cronograma para la carrera principal de este domingo. Todos los detalles de su renovación hasta 2026 con la escudería francesa.
Cronograma del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1
Viernes 7 de noviembre
Práctica libre 1 | Colapinto terminó 16°.
Clasificación Sprint | Colapinto largará 16° en la Sprint.
Sábado 8 de noviembre
Sprint | Colapinto no terminó por un choque.
Clasificación Carrera | Colapinto largará 18º en la carrera principal.
Domingo 9 de noviembre
14:00 | Carrera
Cómo ver en vivo on line y por TV el GP de Brasil
Toda la acción del Gran Premio de Brasil podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium y por Fox Sports. Otra alternativa para ver el GP es el canal oficial F1TV, que tiene planes desde los 8 dólares mensuales.
La grilla de partida para el GP de Brasil: Colapinto largará 18º
Así fue el grave choque de Bortoleto
Colapinto, tras una jornada díficil en Interlagos: "Fue un día duro"
Fin de la Q3: Lando Norris logró la pole position y partirá primero en el GP de Brasil
