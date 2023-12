Después de que este domingo el gobernador Gustavo Sáenz tomara juramento a sus ministros, ayer le llegó el turno a los secretarios y secretarias de cada área ministerial. En total fueron 46 personas, entre mujeres y hombres, quienes juraron, la mayoría reasumió en las funciones que ya venían cumpliendo en el primer mandato del mandatario provincial. Entre las novedades, juró Fernando Acedo como nuevo secretario de Seguridad de la provincia; también fue novedoso el cambio de rango del área de Ciencia y Tecnología, que ascendió a secretaría.

En general no hubo cambios bruscos en el gabinete de Sáenz y mantiene la estructura iniciada en 2019. De esta manera, el esquema sostiene los 9 ministerios junto a sus respectivas secretarías. Ayer juraron las y los secretarios de Estado, el síndico General de la Provincia, el fiscal de Estado y el representante de Relaciones Internacionales de la Provincia.

Por el lado del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, volvieron a tomar sus funciones César Rodrigo Monzó, en la Secretaría de Gobierno; Mariana Reyes, en la Secretaría de Derechos Humanos; Alfredo Batule, en la Secretaría de Trabajo; Itatí Carrique, en la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad, y Pía Saravia, en la Secretaría de Defensa del Consumidor. La novedad en la cartera que dirige Ricardo Villada está en la Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, que ahora tendrá al frente a Iván Mizzau, ex diputado provincial por Orán.

En diálogo con la prensa, Villada aseguró que tienen la "enorme responsabilidad de encontrar una versión superadora de nosotros mismos" ya que cuando un gobierno es reelecto enfrenta ese desafío. "Hemos logrado muchas cosas en estos cuatro años y ahora tenemos que ir por más", afirmó, asegurando que los desafíos actuales dentro de su cartera se presentan como mayores a los anteriores. A modo de ejemplo, señaló el área de trabajo y sentó posición en relación al contexto nacional al sostener que se "avisora (un tiempo) de una importante conflictividad laboral". "Hay un gran equipo para poder llevar adelante esto", insistió.

Mirtha Corona, secretaria de Planificación Financiera.

En tanto, en el Ministerio de Seguridad y Justicia, se reconfirmó a Luis María García Salado como secretario de Justicia; mientras que la novedad se dió en la Secretaría de Seguridad que dejó de estar a cargo de Frida Fonseca y pasó a ser dirigida por Fernando Acedo. El nuevo secretario aseguró estar emocionado por el nombramiento y agradeció la confianza de Sáenz y del titular de la cartera, Marcelo Domínguez, para su designación. "Nos vamos a abocar sobre todo a la parte operativa", adelantó, en referencia a áreas como Defensa Civil.

Por el lado del Ministerio de Salud Pública, cuyo titular es Federico Mangione, se dieron dos cambios centrales: Martín Carlos Teruel fue designado en la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, y Fabiana Ávila, en Discapacidad. El ministro aseguró que estos cambios se dieron porque "necesitábamos nuevos aires" para mantener una mirada federal dentro de la cartera.



Por su parte, Ávila expresó que trabajar con la discapacidad implica "trabajar en conjunto no solamente con todo el ministerio, sino con todo el gobierno de la provincia. Es transversalizar la temática para poder incluir con eficacia a las personas con discapacidad". Siguen en sus funciones: Adrián Almaraz, como secretario de Servicios de Salud; Gustavo Sulekic, en Gestión Administrativa; y Ana Reartes, en Desarrollo Organizacional.

Mientras que en el Ministerio de Infraestructura, con Sergio Camacho al frente, la novedad se dio en la Secretaría de Tierras y Bienes del Estado, que tendrá como responsable a María Silvina Abilés. La ex senadora por el departamento La Caldera desde junio del año pasado estaba al frente de la Coordinación Ejecutiva del Plan Provincial "Mi Lote", en carácter ad-honorem, según lo dictaminado en el decreto 415/22. Siguen en sus cargos: Hugo de la Fuente, en Obras Públicas, y Laura Caballero, en Planificación.

Las nuevas caras ministeriales



En las carteras de Educación y de Desarrollo Social se dieron los cambios más significativos ya que se designó a nuevas personas como responsables de cada área. Por un lado, Cristina Fiore, ex senadora nacional y ex diputada provincial, quedó a cargo del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Mientras que el ex intendente de Tartagal Mario Mimessi juró como ministro de Desarrollo Social.

En Educación, algunas secretarías tendrán a nuevas (viejas) figuras. Por un lado, en la Secretaría General y de Administración juró Eduardo Costello, quien supo ocupar el cargo de coordinador institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la provincia entre 2017 y 2019 y se desempeñó como ministro de Trabajo entre 2013 y 2017. También volvió María Estrella Villarreal, quien juró como secretaria de Gestión Educativa. En el período de 2011-2016 fue directora general de Educación Primaria y Educación Inicial.

Una de las novedades dentro de todo el gabinete provincial es que el área de Ciencia y Tecnología pasó de ser subsecretaría a secretaría. Al frente estará Livio Rafael Grattón, doctor en ingeniería aeroespacial del Illinois Institute of Technology, miembro pleno de la Academia Internacional de Astronáutica, docente de la Universidad Nacional de San Martín y agente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Fueron rubricados en el cargo Analía Guardo, secretaria de Planeamiento Educativo y Desarrollo Profesional Docente, y el secretario de Cultura, Diego Ashur Más, quien dijo a este medio que seguirán trabajando la línea de desarrollo cultural en la provincia, a través de los distintos fondos de fomentos para los diversos sectores. Destacó también la línea de Patrimonio Cultural, ya que Salta tiene el complejo de museos más extendido e importante del norte con 13 instituciones. La Secretaría busca profundizar el trabajo por la diversidad cultural de la provincia.

En cuanto al Ministerio de Desarrollo Social, se mantienen las ya los funcionarios que ya venían en funciones en las cuatro secretarías: Josefina Nallar seguirá en Fortalecimiento Socio Comunitario; Carina Iradi, en Primera Infancia, Niñez y Familia; Luis Gómez Almarás, en Asuntos Indígenas, y Jorgelina Sosa, en Políticas Sociales. Nallar volvió ocupar el cargo este año, después de que en 2022 renunciara a la dirección de la UDAI Norte de la seccional Salta de la ANSES.

Sin movimientos

La cartera de Economía y Servicios Públicos mantiene a Roberto Dib Ashur como su titular, y también continúa su equipo de secretarios y secretarias: Ariel Burgos, en Finanzas; María Soledad Claros, en Ingresos Públicos; Mirtha Corona, en Planificación Financiera, y Álvaro Gallardo Alemán, en Contrataciones. De los cuatro funcionarios, sólo Claros asumió en mayo de 2022, mientras que el resto lo hizo en el 2019.



De igual manera sucedió en el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, a cargo de Martín de los Ríos, dado que las cinco secretarías que conforman la cartera mantienen a los funcionarios y funcionarias que ya venían en esos cargos. Milagros del Valle Patrón Costas sigue en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario; Julio Mauricio Romero Leal, en Recursos Hídricos; Alejandro Aldazábal, en Ambiente y Desarrollo Sustentable; Andrea Sassarini, en Minería y Energía. Mientras que Nicolás Avellaneda juró como secretario de Industria, Comercio y Empleo.

Por el lado del Ministerio de Turismo y Deportes, cuyo responsable es Mario Peña, también se mantienen los titulares de las secretarías: Nadia Verónica Loza, en el área de Turismo, y Sergio Chibán, en Deportes.

Por otra parte, también asumieron Federico Mateo, como síndico General; Juan Pérez Alsina, como Fiscal de Estado; Julio Argentino San Millán, representante de Relaciones Internacionales; Juan Carlos del Socorro Villamayor, secretario de Personas Mayores, y Marcelo Córdova, secretario de la Delegación de Asuntos Indígenas. Por el lado de la Coordinación Administrativa de la Gobernación, a cargo de Nicolás Demitrópulos, juró Eilif Riise en la Secretaría de Gestión de Recursos Humanos, mientras que en la Secretaría de Modernización, lo hizo Martín Güemes.

En tanto, en la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas, que también tendrá a Sergio Camacho como su responsable, fueron designados como secretario del Interior, Ricardo Javier Diez Villa; como secretaria de Relaciones Institucionales, Frida Fonseca; y como secretaria de Relaciones Institucionales e Internacionales, Constanza Figueroa Jerez.