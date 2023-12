El próximo 15 de enero se entregarán en Londres los premios The Best FIFA Football Awards 2023 y este martes se conocieron los primeros nominados, con una llamativa ausencia: el arquero de la selección argentina, Emiliano "Dibu" Martínez. ¿Por qué no está el "1" campeón del mundo y ganador de la edición 2022?



El brasileño Ederson (Manchester City), el belga Thibaut Courtois (Real Madrid) y el marroquí Yassine Bounou -más conocido como Bono- (Sevilla/Al-Hilal), son los tres candidatos al premio The Best 2023 a mejor guardameta, según anunció este martes la Federación Internacional de Fútbol Asociación.

Estos tres arqueros, al igual que en el resto de las categorías, fueron seleccionados por lo realizado desde el 19 de diciembre del 2022 hasta el 20 de agosto del 2023.

¿Quiénes son los 3 arqueros nominados a FIFA The Best?

Ederson

Imagen: FIFA.

El arquero brasileño del Manchester City, Ederson, es uno de los máximos candidatos a llevarse el premio.

Bajo las órdenes de Pep Guardiola, obtuvo en el conjunto inglés en 2023 la Champions League, la Premier League y la FA Cup.

Thibaut Courtois

Imagen: @thibautcourtois.

El "1" del Real Madrid de Bélgica, antes de sufrir en agosto la grave lesión del ligamento cruzado que lo mantiene alejado de las canchas, contribuyó de gran manera a la conquista de la Copa del Rey con el Merengue.

Además, fue homenajeado por su país, luego de alcanzar los 100 partidos en su selección con un lugar en el Paseo de la Fama.

Yassine Bounou

Imagen: FIFA.

El marroquí Bono tuvo una gran actuación en el Sevilla, que levantó la Europa League por séptima vez.

Pero sin dudas, su participación destacada con la selección de Marruecos en el Mundial de Qatar 2022 -terminó en la cuarta posición tras perder con Croacia por el tercer puesto- le valió ganarse un merecido lugar en esta terna.

¿Por qué no está "Dibu" Martínez?

En septiembre pasado, la FIFA confirmó la lista de cinco finalistas para el premio al Portero Masculino 2023, con los mejores arqueros del mundo seleccionados en función de sus actuaciones entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023.

Emiliano "Dibu" Martínez ni siquiera estuvo preseleccionado en ese quinteto, del cual participaron Ederson, Thibaut Courtois, Yassine Bono, André Onana y Marc-André ter Stegen. El camerunés y alemán finalmente quedaron afuera de la nómina.

De esa lista, los tres finalistas fueron elegidos por un jurado internacional compuesto por entrenadores de selecciones nacionales masculinas, capitanes de selecciones nacionales masculinas, periodistas de fútbol y aficionados que votaron en el sitio web oficial de la FIFA.

Dibu, con el premio en 2022 (Imagen: AFP).

Para los expertos, el arquero de la selección argentina y el Aston Villa, ganador de la edición 2022 de The Best al mejor arquero, no reunió las condiciones para estar entre los cinco primeros mejores porteros entre el 19 de diciembre de 2022 -un día después de la final del Mundial de Qatar 2022 que Argentina le ganó a Francia- y el 20 de agosto de 2023.

El ganador del premio FIFA The Best al mejor guardameta de la temporada se conocerá en la ceremonia que se celebrará en Londres el próximo 15 de enero.



