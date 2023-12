Luego que el gobierno provincial promulgara el decreto que deroga la no repitencia en las escuelas medias, desde el Sindicato de Docentes Particulares (Sadop) Rosario cuestionaron que la medida “no soluciona los problemas de fondo que subyacen en la escuela secundaria” y por el contrario “aparece más bien como un anuncio mediático”. Si bien reconocen que el programa de avance continuo “fue un pésimo legado de la nefasta gestión educativa anterior”, desde el el gremio de docentes privados consideran que “hay que ir a una reforma profunda de la escuela secundaria”.

Una de las primeras medidas anunciadas por el nuevo gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue la firma de del decreto que elimina la no repitencia en las secundarias de la provincia. Concretamente se trata del programa “Secundaria de Avance Continuo” que se aplicó durante el 2023 en un total de 145 escuelas que eligieron participar de forma voluntaria. El método implicaba que los estudiantes pudieran pasar de año, mientras recuperaban las materias desaprobadas durante el ciclo anterior. “Es muy simbólico y representativo de nuestro gobierno y nuestro método. Significa que el chico que no aprenda, que no tenga los contenidos básicos y pedagógicos, no va a pasar de año”, aseguró el lunes el mandatario provincial.

Ante esta medida, desde la seccional rosarina del Sadop emitieron un comunicado en el que cuestionan la decisión porque la consideran “más bien como un anuncio mediático” que no ataca los problemas de fondo de la educación media. Si bien reconocen que “la no repitencia está mal”, aclararon que “tampoco podemos festejar que vuelva la repitencia” y que esa “no puede ser una política de estado”.

Para graficar mejor el planteo, desde Sadop Rosario propusieron pensar la situación con un ejemplo concreto: “Un alumno tiene promedio final en Matemática 10, en Lengua 10, en Historia 10, en Ciudadanía 10, en Física/ Química 10 pero le va mal en Educación Física, catequesis y Dibujo. Con esto debe repetir y se queda de año. Un compañero con promedio de 6 en todas las materias pasa al siguiente año. ¿Quién sabía más en las materias que ‘la gente’ considera más importantes para el trabajo y los estudios superiores?”. Sobre esa base, Martín Lucero, secretario general del gremio, sostuvo que "cómo se ve, repetir es muy distinto a no saber".

Por ese motivo, desde el sindicato que agrupa a los docentes privados de la ciudad entienden que “hay que ir a una reforma profunda de la escuela secundaria, que sea seria, estudiada y con profundos consensos”. Para eso, instaron a una convocatoria plural donde todas las partes sean escuchadas. Al mismo tiempo, criticaron el método utilizado para imponer el cambio como así también la fecha en que se produce, entendiendo que fue muy similar a lo realizado en la gestión de la ex ministra Adriana Cantero. “No es posible que generemos certezas en el sistema educativo si nos manejamos a los volantazos y con decretos emitidos a pocos días de terminar el año lectivo. Es otro parche más”, destacaron en el comunicado que finaliza con una cita de Lucero: “La educación es una política pública. No un debate de charla de café”.