El titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, advirtió que el plan económico de ajuste y recesión anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, traerá miles de despidos en el sector y derivará en el cierre de cientos de fábricas, al tiempo que se mostró preocupado por la devaluación que elevó el tipo de cambio un 118 %, con un dólar oficial que saltó de $400 a $800.



Respecto a la devaluación del peso, afirmó que “el mercado ya se anticipó ante esta medida". "Ya respondió por los dichos que hemos escuchado de Francos. El mercado ya salió. Todos los proveedores, los que venden insumos, aumentaron los precios al dólar a 800. El mercado se anticipó”, lamentó el empresario papelero en declaraciones a la AM750.



“Lo que se ha hecho con estas medidas fue sincerarse. Esto tiene un impacto muy fuerte. Va a repercutir en algunos sectores que no han acomodado los precios”, añadió sobre la devaluación brutal.

Al mismo tiempo, añadió: “La gran preocupación son las importaciones. Gran parte del mercado vive de insumos importados. Hoy tenemos una semi-parálisis en la industria por la falta de insumos. No tenemos la letra chica. Sabemos que para importar vamos a necesitar un dólar a 1.000 pesos. El tema es que no sabemos si vamos a tener dólares o no para poder importar”.

Por eso, para sortear esta barrera, Rosato consideró que se podría avanzar con un blanqueo, es decir, con la habilitación del Estado a utilizar dólares no declarados. “Se habló de que las pymes puedan blanquear dólares para poder importar. Yo creo que en aquel momento no era competitivo, hoy a lo mejor puede ocurrir que las pymes puedan usar dólares para importar”, comentó.