El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) porteña, Daniel Catalano, mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, para solicitar la conformación de una mesa de trabajo ante la preocupación por el cese de contratos en el sector público y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. El plan de ajuste anunciado el martes habla de rescindir los contratos estatales con un año de antigüedad y no hace referencia al salario mínimo o la recuperación del poder adquisitivo.

"Planteamos la preocupación que tenemos por la reducción de la planta 2023, y le contamos que muchos de esos trabajadores entraron por los cupos por discapacidad y travesti-trans, y que había que avanzar en una revisión", advirtió Catalano, quien precisó que la reunión se dividió en dos, un primer tramo con el propio Francos y luego con su secretario.

Antes de reunirse con Francos en Casa Rosada, Catalano advirtió, en diálogo con AM 750, que el recorte sobre los contratos del último año "no mueven el amperímetro" y se trata de alrededor de 10 mil puestos de trabajo. Y advirtió que el universo afectado podría ser más grande por la precariedad laboral: "Lo otro que tenés es el cambio de contratación. Compañeros de muchos años que se los toma como contratados nuevos, contratos de un año de duración o de seis meses. Si eso lo toman como ingreso es un problema".

"No se puede decir que sean ñoquis o contratos políticos", sentenció el dirigente de ATE sobre el universo de trabajadores con contratos de tan solo un año y agregó sobre los empleados estatales en general: "Nos hubiera encantado que nos hablen de empleo militante cuando estábamos en la primera línea en la pandemia salvando vidas".

Catalano confirmó que Francos se comprometió "a tener una mesa para poder trabajar" y que se avanzará en ese sentido con el resto de los minsitros y responsables políticos de las distintas reparticiones públicas. De todas formas, el titular de ATE sostuvo que el gremio tomará "las medidas que correspondan" frente a las decisiones del gobierno de Javier Milei.

Sobre las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, el dirigente de ATE estimó que "no se puede resolver la pobreza generando más pobreza". "Nuestro rol es defender el trabajo estatal, no pensamos ceder en eso. El ajuste no lo pueden pagar los trabajadores", sentenció.

Más temprano, Catalano había utilizado otra metáfora para referirse a la conflictividad en puerta: "Yo lo que les digo es que cuando no esté el plato de comida en la mesa, y tu pibe te diga ‘qué onda’, acá hay rock and roll y no por nosotros."



ATE nacional también apuntó contra el plan de ajuste de Milei

El secretario general de la ATE nacional, Rodolfo Aguiar, criticó los anuncios del ministro Caputo y señaló que "presentadas como medidas que buscan evitar una catástrofe, llevan a los argentinos al peor de los infiernos en pocas semanas". El dirigente además calificó de "extorsiva" la narrativa del gobierno de Javier Milei.

"El aval electoral no fue para castigar al pueblo, sino a los privilegiados. Fue para resolver los problemas del pueblo que son la inflación y la pobreza, no para aumentarlos", lamentó y denunció que "una devaluación del 118% sobre una remarcación indiscriminada y generalizada de precios durante las últimas semanas es un verdadero asalto a los trabajadores y jubilados".

"Es insostenible un país sobre estos rieles sin subsidio al transporte, las tarifas, la energía. No vamos a aceptar un congelamiento salarial", aseguró el titular de ATE y señaló que habrá un impacto marcado en las provincias por el ajuste sobre ATN o fondos discrecionales.

"Llegaron los anuncios pero la casta sigue intacta. No nos equivocábamos cuando decíamos que el ajuste querían hacerlo recaer sobre el pueblo", finalizó Aguiar.