Ante las primeras medidas de ajuste anunciadas por el gobierno de Javier Milei, desde la Universidad Nacional de Rosario esperan con incertidumbre la política universitaria que tomará el Ejecutivo, principalmente en materia presupuestaria para el próximo año. El rector Franco Bartolacci reveló que la posibilidad más concreta es que se prorrogue el presupuesto de este año para el 2024, por lo que auguró un escenario “muy difícil”, teniendo en cuenta el contexto inflacionario y que no hubo actualizaciones en todo el 2023. Ante esto, el responsable de la casa de altos estudios adelantó que la agenda de trabajo que tendrán junto al gobierno provincial y al municipio “va a ser potente en los próximos años, como pocas veces se haya visto”.

El panorama para las Universidades públicas no es alentador. Los anuncios de recortes y ajustes que dio a conocer el martes el ministro de Economía Luis Caputo –quien paradójicamente se graduó de licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires- dejaron intranquilas a las autoridades de la Universidad Nacional de Rosario. En contacto con el programa Radioactividad, que conduce Pablo Feldman en Radio Universidad, el rector Franco Bartolacci confesó que siguen los acontecimientos con mucha preocupación: “Estuvimos muy atentos a los anuncios porque en la previa se sostenía que podía haber algunas menciones referidas a las universidades, luego eso no fue así. Lo que hay por estas horas es incertidumbre, incertidumbre en torno a quienes son las autoridades que finalmente tomarán la cuestión universitaria, en lo que ahora es la Secretaría de Educación. No hay certeza todavía de quienes estarán a cargo de nuestras áreas”.

La principal preocupación pasa nada menos que por la situación presupuestaria, lo que define las políticas universitarias para el próximo año. “Hoy la mención más fuerte, y que se dejó entrever en el mensaje de Caputo, es que se prorrogaría, se reconduciría el presupuesto 2023 para el próximo año”, reveló la máxima autoridad de la UNR. De confirmarse, esto iría en claro desmedro del presupuesto ya que, como explicó Bartolacci, “con una inflación del 150% es darte prácticamente la mitad”. Además, detalló la situación particular que atraviesa la universidad pública local: “En nuestro caso es aún menos porque estamos, para gastos de funcionamiento, con un presupuesto a valores de noviembre del 2022. Es decir, ya venimos de un año muy complicado porque no hemos tenido actualización a lo largo del 2023. Resolviendo casi artesanalmente pudimos llegar a diciembre de este año sin lesionar ninguna de las cosas importantes”, destacó el rector pero advirtió: “Naturalmente, si eso se prorroga en los mismos términos para todo el próximo año, en un contexto inflacionario como el que estamos atravesando y como el que vamos a atravesar en los próximos meses producto de las nuevas medidas, la situación va a ser muy difícil, así que estamos preocupados”.

De todas maneras, Bartolacci mencionó que están “ocupados en intentar establecer un vínculo de diálogo con las nuevas autoridades de la Secretaría de Educación para conocer quiénes van a tomar la cuestión universitaria y de poder reunirnos para poder tener información más fidedigna respecto de lo que va a suceder”. En ese marco, adelantó que el martes próximo tendrán una reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): “Esperamos ahí en Buenos Aires poder tener alguna novedad respecto a estos temas”.

Anticipando un panorama desalentador a nivel nacional, el rector de la UNR anticipó un trabajo conjunto con el gobierno provincial: “Antes de que asuma Maximiliano Pullaro ya veníamos diseñando una agenda donde muchos de los programas que pusimos en marcha en los últimos años en la Universidad los vamos a asociar con la provincia, incluso para garantizar que tenga una presencia en todo el territorio santafesino”.

Al mismo tiempo, confió en que “la agenda de trabajo de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral con gobierno provincial, y también con el municipio, va a ser potente en los próximos años, como pocas veces se haya visto”. En ese marco, consideró que esto “puede ayudar en el marco del desarrollo de nuestras actividades en un contexto de enorme complejidad como estamos atravesando, para poder sostener todo lo que venimos haciendo”. Además, Bartolacci sumó elogios para el flamante gobernador: “Maxi conoce mucho nuestra casa porque además es egresado de la Facultad de Ciencia Política. La conoce y la defiende, y creo que ese compromiso nos puede ayudar a transitar estos años de una manera un poco menos difícil”.