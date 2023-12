Tal como anticipó el vocero Manuel Adorni, el paquete de medidas anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, es solo el comienzo: este jueves, el presidente Javier Milei se volvió a reunir en Casa Rosada con su gabinete y avanzó en un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y en un proyecto de ley para profundizar el plan de ajuste y desregulación. También se evaluó solicitar una delegación de facultades al Poder Ejecutivo, anticiparon fuentes oficiales.

De acuerdo por informado por las fuentes, en estas horas se están ultimando los detalles de un nuevo DNU que podría ser publicado el lunes próximo en el Boletín Oficial, que "está vinculado con la desregulación" de diversos aspectos que no necesitan pasar por el Congreso Nacional y que, a entender de La libertad Avanza, “perjudican el normal desenvolvimiento de la economía”.

"También se está trabajando en la ley que se va a presentar" en el Congreso en los próximos días, comentaron las fuentes, al tiempo que señalaron que es "esperable" que se solicite una "delegación de facultades" al Poder Ejecutivo que encabeza Milei debido a la "situación de crisis" en la que se encuentra la Argentina. “Algo similar a lo que pasó en la pandemia con Alberto Fernández”, explicaron.

Respecto al formato que adoptará el proyecto de ley, un asistente con acceso al despacho de Milei dijo que “será un solo paquete de reformas estructurales, una ley ómnibus", aunque aún no se definió si entrará por la Cámara de Diputados o por el Senado. En ese proyecto estarían incluidas la modificación en la ley de movilidad jubilatoria que rige actualmente y la reimposición del Impuesto a las Ganancias.

Respecto de los acuerdos políticos necesarios en el Congreso nacional para aprobar las medidas que necesiten del acompañamiento legislativo, desde el gobierno de Milei remarcan que "hay buena predisposición de muchos sectores y de gobernadores, incluido el peronismo".

Salud y seguridad

La reunión de Gabinete de este jueves tuvo además un capítulo especial destinado al área de salud y lo que podría tratarse en esa temática dentro del paquete legislativo que enviará el Ejecutivo al Congreso.

También se discutió el protocolo que impondrá el Ministerio de Seguridad ante las previsibles manifestaciones que traerá el paquetazo de ajuste lanzado por Milei, del que se conocerán más detalles esta tarde, en una conferencia de prensa que estará a cargo de la titular de la cartera, Patricia Bullrich.



A la salida del encuentro, la vicepresidenta Victoria Villaruel confirmó a la prensa que salud y seguridad fueron dos de los temas tratados, y aprovechó para responder el duro comunicado que este miércoles difundió la CGT. “Es un gobierno de cuatro días, espero que la CGT sea suficientemente prudente y no se adelante, no hace falta empezar con un grado de agresión y conflictividad social sobre algo que todavía no se anunció”, remarcó la vicepresidenta.



También se confirmó hoy que Milei asistirá a mediados de enero al Foro Económico Mundial que se celebra en la localidad suiza de Davos, donde explicará los puntos más salientes de su estrategia económica. Sería el primer viaje internacional del presidente quien, antes de asumir, había realizado ya una gira por los Estados Unidos.

Según indicaron las fuentes oficiales a la prensa acreditada en Casa Rosada, aún no está confirmada la comitiva que lo acompañará y se estudia extender la gira para que el presidente visite otros puntos como Israel, el Vaticano y Ucrania.

Relación con Estados Unidos

En el encuentro de este jueves se analizaron además algunos puntos del intercambio que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvieron este miércoles con una delegación de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. "Fue una reunión positiva", evaluaron las fuentes.

De acuerdo al comunicado difundido en las últimas horas por la Casa Blanca, al frente de la delegación estadounidense que ayer visitó Casa Rosada estuvo el asesor adjunto de Seguridad Nacional para Economía Internacional, Mike Pyle.

"Pyle subrayó la importancia de sentar las bases para el crecimiento económico a fin de crear oportunidades para las familias trabajadoras. También discutieron áreas donde Estados Unidos y Argentina pueden fortalecer su cooperación, incluido el avance de la transición a la energía limpia", señaló el comunicado del Gobierno de Joe Biden.

Cuarta reunión de gabinete

El encuentro de ministros, el cuarto que Milei encabeza desde el domingo, se realizó desde las 9 hasta minutos antes de las 11 en el Salón Eva Perón, en el primer piso de la Casa de Gobierno. El jefe de Estado llegó a la Casa Rosada desde el hotel Libertador para encabezar la nueva reunión de Gabinete, mientras que en la sala de conferencias se realizaba la rueda de prensa del portavoz presidencial, Manuel Adorni.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los ministros del Interior, Guillermo Francos; de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino; de Defensa, Luis Petri; y de Economía, Luis Caputo. También estuvieron presentes los titulares de las carteras de Infraestructura, Guillermo Ferraro; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Salud, Mario Russo; de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Asimismo, se sumaron al encuentro de hoy la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo; la secretaria de Comunicación y Prensa, Belén Stettler; el vocero presidencial Manuel Adorni, como así también José Rolandi, de Jefatura de Gabinete de Ministros, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausilli.

Además, se informó que en una segunda parte del encuentro se sumaron Federico Sturzenegger y el médico cardiólogo Mario Lugones, uno de los candidatos que había sonado para ocupar el Ministerio de Salud, que finalmente quedó a cargo de Mario Russo.