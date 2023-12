Victoria Villarruel lanzó una advertencia a la CGT y le dijo que "sea lo suficientemente prudente para esperar que se tomen las medidas y no adelantarse" con protestas. La vicepresidenta lanzó el mensaje sólo un día después de la reunión de la central obrera que rechazó de plano el ajustazo de Economía e incluyó un comunicado en el que no lanzaron medidas de fuerza pero sostuvieron que "no se quedará de brazos cruzados", en sintonía con la alerta que se extiende a otras centrales sindicales como las dos CTAs y los gremios estatales que acaban de definir su plan de acción. Mientras tanto, el bloque de diputados nacionales de UxP advirtió que las medidas económicas anunciadas por el gobierno “perjudicarán a la inmensa mayoría del pueblo argentino”.

"El gobierno es un gobierno de cuatro días, así que la CGT espero que sea lo suficiente prudente para esperar que se tomen las medidas y además no adelantarse", dijo Villarruel. "No hace falta empezar con un grado de agresión o de conflictividad social sobre algo que todavía no se explicitó en los hechos", agregó la vice ante la prensa después de la reunión de gabinete en la Rosada.

Un día antes, el consejo directivo de la CGT había decidido reunirse y expresarse a través de un comunicado en el que advirtió que las medidas del Gobierno "no ajustan a la denominada casta, como prometió (Milei) en la campaña, sino que recaen en el pueblo" y "dinamitarán el poder adquisitivo salarial y jubilatorio", por lo que adelantó que el movimiento obrero "no se quedará de brazos cruzados". "La sociedad argentina no está ante un plan económico sino ante medidas desordenadas de ajuste", sostuvieron.



Ese mismo miércoles y tras su debut parlamentario en el Senado, Villarruel había evitado referirse a las medidas de Caputo. “No tengo opinión”, respondió a los periodistas en el Congreso. Ayer, tampoco dijo nada pero le achacó la culpa a la herencia. "Son 20 años de una situación que ha sido profundamente difícil para el pueblo argentino así que no sé qué otra herencia esperaban que recibiéramos. Magia no podemos hacer en cuatro días", sostuvo desde la Rosada. "Estamos arrastrando una herencia sumamente dura y es lo usual para cualquier gobierno que recibe una herencia como la que estamos recibiendo nosotros", repitió. Y dijo: "Son 16 años de desmadre, así que es lógico que eso impacte y los cuatro años del macrismo", agregó en un intento de separar culpas pero sin olvidarse de golpear también a sus flamantes socios políticos.

En tanto, la ATE Nacional presentó su plan de acción contra el ajuste, exigió reapertura inmediata de paritarias, mandató al Secretario General Rodolfo Aguiar para definir medidas y declarar el estado de alerta y asamblea permanente en todo el país. “Nadie podrá acusarnos de atentar contra la gobernabilidad porque agotamos todas las instancias”, dijo Aguiar y advirtió: “Se tiene que compensar el daño que las medidas del nuevo Gobierno nos están causando”.

Caputazo



Desde la oposición política cuestionaron las medidas de ajuste. El bloque de diputados de UxP –principal bancada en la Cámara baja-- emitió un comunicado en la noche del miércoles que sostiene que las medidas del ministro Caputo, son la "profundización" del rumbo de los "históricos planes de ajuste en Argentina" y "perjudicarán a la inmensa mayoría del pueblo argentino".



En el análisis repasa la paralización de la obra pública que “generará un estancamiento del desarrollo argentino, la pérdida de puestos de trabajo y un negativo impacto directo a lo largo y ancho del territorio nacional, afectando severamente a las provincias y los municipios". También advierte sobre la eliminación de los subsidios al transporte y la energía que “impactará negativamente sobre los ingresos de las familias y los costos de los sectores productivos".

"La hiper devaluación del 118 por ciento, excediendo incluso las más duras exigencias del propio FMI, es un golpe al ingreso de los asalariados, los trabajadores formales e informales, trabajadores de la economía social, popular y solidaria, cuentapropistas y autónomos, así como de jubilados y pensionados. El brusco salto del tipo de cambio va a tener un terrible impacto en todos los precios", agregaron y consideraron que "el Congreso Nacional es el ámbito por excelencia de discusión de políticas públicas, de cara y en representación de la sociedad". "Aquí estamos y estaremos --dijeron--, cumpliendo nuestro mandato, defendiendo los intereses del pueblo argentino".

El mango y el filo



Axel Kicillfo también habló del ajuste durante la jura de ministros y contradicción entre las promesas de campaña y las medidas. "El riesgo era que ese ajuste que se votó, se había dicho muy expresamente que no era para la sociedad, que no era para la gente, y en realidad sí recayó en laburantes, jubilados, jubiladas y en pibes y pibas", afirmó y agregó: "Creo que este tema de la motosierra, el riesgo que tenía, era que algunos pensaran que estaban del lado del mango, pero en realidad estaban del lado del filo de la motosierra".



En esa línea, su jefa de asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, ayer lanzó: “El Gobierno nacional rompe el propio contrato electoral porque el ajuste no lo pagará la casta ni la política" "lo hará el pueblo bonaerense, con el aumento de la nafta, transporte y alimentos”, alertó. "Nosotros no logramos resolver problemas que teníamos vinculados al salario y a la mesa de los argentinos con los alimentos", reconoció pero advirtió que con estas medidas "se van agravar los problemas". Para el diputado nacional de UxP, Daniel Arroyo, “el problema que se viene es el de la nueva pobreza, que es el que se cae por ingresos”. Y agregó: “Creo que el Gobierno va a tener un tiempo de acompañamiento social, pero de mucha angustia y gente que revienta para adentro”. Y dijo: “Va a haber un fenómeno de conflictividad en la calle inevitablemente, y espero que el Gobierno actúe de manera racional”.