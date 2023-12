El incremento veloz en los costos para prestar el servicio de transporte de pasajeros generó reclamos de los transportistas que prestan el servicio urbano e interurbano en la provincia, que exigen mayores ingresos. A esta realidad se suman las expectativas ante los anuncios del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, sobre la reducción en los subsidios para el servicio.

La definición más palpable vino de los subconcesionarios de SAETA (que presta servicios urbanos e interurbanos en Capital y departamentos aledaños), quienes indicaron que a partir de este sábado suspenderán los servicios nocturnos. Y, de seguir sin respuestas a sus pedidos, la medida se extenderá a la disminución de frecuencias en los servicios diurnos. “Y si seguimos así, se tendrá que ver la suspensión de trabajadores”, dijo a Salta/12 un referente transportista a Salta/12.

Por su parte, las empresas que prestan el servicio interurbano en el interior provincial fuera del sistema de SAETA, presentaron una nota al presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), Marcelo Ferraris, para solicitar “que de manera urgente se adelante el aumento del segundo tramo de las tarifas para el 18 de diciembre”, el lunes que viene.

A los reclamos provinciales se sumó ayer el elevado por la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que informó de incumplimientos. El primero es que "numerosas jurisdicciones no han recibido las asistencias provenientes" del Fondo Compensador de Pasajeros Urbanos y Suburbanos del Interior del País. Los faltantes corresponden a aportes de noviembre, para cuando se había establecido un ajuste de 2500 millones de pesos “que debió cancelarse el 4 de diciembre” pasado.

El segundo cuestionamiento es por la falta de restitución a las empresas del “saldo del 3 por ciento de las sumas provenientes del Fondo Compensador del Transporte (…), que resultan imprescindibles para el pago del SAC, tal como se expresara en oportunidad de suscribirse el acuerdo paritario del mes de Noviembre de 2023”, afirmó la FATAP.

Frente a ello, indicó que resulta “inminente la paralización paulatina de los servicios por falta de recursos para hacer frente a los compromisos salariales”.

Sumó a estos reclamos el “impacto generado por las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, que devaluara la moneda de curso legal en un 55 por ciento, afectando los precios del combustible a precios mayoristas que en el interior a partir de la fecha se abonan a $1.000 por litro". Frente a todo esto "resulta necesaria la restructuración de los servicios hasta tanto se cuente con medidas que permitan la sustentabilidad de éstos”.

La FATAP anunció la reducción de los servicios a los mínimos operativos indispensables. La suspensión de los servicios nocturnos desde las 21.30 y hasta el primer servicio diagramado al día siguiente, no sin antes indicar que “persistirá en el diálogo y la búsqueda de soluciones, pero no demorará la adopción de medida alguna, por drástica y dolorosa que sea, con el fin de salvaguardar la existencia de sus afiliados y de los puestos de trabajo que generan”.

Transportistas SAETA

Las transportistas subconcesionarias de SAETA presentaron ayer una nota ante el gerente general de la empresa, Claudio Juri. En ella indicaron que siguen a la espera de una respuesta favorable a otra nota presentada el 7 de diciembre pasado en la que se cree que pidieron la readecuación del pago por kilómetro recorrido.

Frente al silencio, las subconcesionarias anunciaron "la disminución de los servicios a partir del sábado 16. La medida comenzará por la suspensión del servicio nocturno y en caso de no lograr medidas satisfactorias se extenderá progresivamente a los servicios diurnos”. Fuentes de la AMT sostuvieron que la única forma de reducir las frecuencias es con autorización previa, por lo que entendieron que esta medida no estaría avalada aún. Pese a la insistencia, SAETA no respondió los requerimientos periodísticos.

Entre las complicaciones las subconcesionarias mencionaron que es “de extrema gravedad” la suba del precio de los insumos indispensables para el funcionamiento del servicio, las expendedoras "incrementan los precios constantemente llegando al extremo de registrarse aumentos en algunos rubros del mil por ciento durante el año 2023. El nuevo índice de inflación para noviembre es del 12.8 por ciento, por lo que los precios continuarán la escalada alcista constante que no estamos en condiciones de enfrentar debido al insuficiente precio del kilómetro”, afirmaron.

Entendieron también que la situación “empeora notablemente debido a las recientes medidas anunciadas por el ministro de Economía de la Nación ya que al liberar los precios se registrarán nuevos aumentos de precios y la devaluación del cien por ciento del dólar oficial al doble de su cotización del día martes y un nuevo aumento de los combustibles del 35 por ciento a partir del día de la fecha nos aumenta el desequilibrio financiero y económico. Teniendo en cuenta que muchos de los repuestos son importados el impacto devaluatorio se transmitirá instantáneamente a los precios”.

Adelantar el aumento tarifario

Por su parte, los transportistas del servicio interurbano presentaron le pidieron al al presidente de la AMT que a partir de este lunes se adelante el 50 por ciento de aumento de la tarifa que se preveía aplicar el 15 de enero próximo.

Sucede que tras la última audiencia pública (y la segunda en el año para este sector), se readecuó la tarifa con un 100 por ciento de aumento en dos partes: el primer 50 por ciento fue a partir del 1 de diciembre y el segundo tramo, a partir del 15 de enero.

En la nota presentada a Ferraris los transportistas indican que el adelanto solicitado se funda “en lo anunciado por el gobierno nacional respecto de la reducción de los subsidios y el aumento exponencial de los precios de los insumos como ser repuestos, sobre todo el aumento del combustible”.

Añadieron que es imprescindible dar curso al pedido para sostener la prestación. Pero solicitaron también que la AMT asuma el compromiso de volver a discutir los valores de las tarifas en enero, de acuerdo a la “realidad que se vive en el país”.

“Por lo menos creemos que es una solución hasta enero, cuando veremos cómo se efectiviza la merma de los subsidios”, dijo a Salta/12 Ramón Posadas, de la empresa El Chaqueño, que brinda servicios entre Salta y Rivadavia Banda Sur. “Si no nos adelantan esta tarifa, alguna medida tendremos que tomar”, afirmó. La única respuesta que se obtuvo desde la AMT es que el pedido será analizado.