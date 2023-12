Mauro Boselli le puso punto final a su carrera como futbolista profesional de la mejor manera: campeón con Estudiantes de la Copa Argentina. "Es una decisión que fue meditada, que empecé a trabajar cuando volví hace dos años. No había un mejor final que este", definió el delantero de 38 años.



"Fue lindo terminar así, porque era un título que Estudiantes no tenía y retirarse así es soñado. Pero si querés escribir una historia y terminarla con un título, es un broche de oro, fue hermoso", agregó el máximo goleador pincha en competencia internacionales en diálogo con la agencia Télam.

Estudiantes se consagró el miércoles al superar 1 a 0 a Defensa y Justicia para volver a dar una vuelta olímpica tras 13 años y clasificarse a la Libertadores 2024.

"Me voy con la enorme alegría de haber ayudado para que Estudiantes vuelva a estar en una Copa Libertadores, algo que es muy especial para el club, para la gente y para nosotros. Esta no la voy a jugar pero seré un hincha más", se despidió quien metió el gol del triunfo en la final de la Libertadores 2009, ante Cruzeiro en Belo Horizonte (además, ese año le marcó al Barcelona en la recordada final del Mundial de Clubes).

En cuanto a su futuro, el goleador no dio definiciones: "No hay nada decidido. Ahora quiero tomarme vacaciones, dedicarle el tiempo a mi familia, y no estar corriendo de un lugar a otro".

Boselli cerró su carrera con 269 goles en nueve clubes y la Selección Argentina (marcó en la derrota amistosa por 4-1 con Nigeria en 2011, con Checho Batista de DT). En el país vistió las camisetas de Boca (11 goles en 59 partidos) y, por supuesto, Estudiantes (93 gritos en 211 juegos).