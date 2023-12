El secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, Daniel Yofra, manifestó su "preocupación" por las primeras medidas que anunció el gobierno nacional.



“Quieren disfrazar una crisis social con lindas palabras y cuando vas al supermercado, cuando lleguen las tarifas, cuando te tomes el transporte y empiecen los chicos el colegio nos vamos a dar cuenta de la realidad”, planteó Yofra en AM750.



En esa línea, el sindicalista hizo una fuerte autocrítica y apuntó contra las centrales obreras y la dirigencia política por "no haber hecho nada" ante el 40% de pobreza. "No hicimos la autocrítica que deberíamos haber hecho. Del 42% de pobreza, el 40% son trabajadores registrados, o sea que es una responsabilidad directa de los dirigentes no haber peleado y no haber utilizado las paritarias. La consecuencia de eso son trabajadores pobres”, agregó.

Asimismo, aseguró que los dirigentes nacionales "somos los responsables de la llegada de Mieli a la presidencia" y advirtió que si la dirigencia y los gremios no "organizan la bronca", "nos van a pasar encima como en el 2001".

"No deberemos ser espectadores de las desagracias de nuestra clase trabajadora y tendremos que salir a pelear como debimos haber hecho mucho antes”, declaró Yofra en diálogo con Toma y daca.



Consultado por la celeridad con la que el sindicalismo debería convocar a movilizarse contra las medidas del gobierno, el titular de la Federación de Aceiteros hizo una distinción entre el tiempo del "votante" y el tiempo de los gremios: "La gente que lo votó y la gente que no lo votó tiene un margen porque 'es nuevo'. Pero los dirigentes no tenemos margen, sabemos que esta situación tiene una mecha muy corta que termina explotando", señaló.

En esa línea, Yofra advirtió que "cuando la gente caiga en la realidad" de que no pueden cubrir las necesidades básicas será "inevitable el estallido social porque el que no tiene nada, no tiene nada para perder": "En marzo este país va a explotar. Es imposible que las familias de nuestro país se banquen una hiperinflación porque ya lo venían bancando hace muchos años", concluyó.