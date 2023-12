Después de gobernar la provincia entre 2011 y 2015, y de perder la gobernación en 2019 frente a Omar Perotti, Antonio Bonfatti asumió como diputado provincial. Volvió a la Cámara baja que supo presidir. Para eso primero debió refrendar su lugar dentro del Partido Socialista, donde compitió con una lista propia dentro de la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe. En diálogo con Rosario/12, Bonfatti se refirió a los desafíos que asumirá en la Legislatura y analizó el panorama que afrontará el gobierno de Maximiliano Pullaro, sobre en todo en materia de seguridad, una de las principales problemáticas que busca resolver la nueva gestión. "Lo que está haciendo Pullaro en estos días demuestra que conoce del tema y que es necesario ir a fondo pero también se hace necesario el apoyo del gobierno nacional y de la Justicia, cosa que nunca existió en nuestras gestiones”, evaluó.

- ¿Qué desafíos presenta esta nueva etapa como diputado provincial?

- Dar todo el apoyo al gobierno provincial en las coincidencias que hemos construido dentro del frente Unidos para Cambiar Santa Fe. Y trabajar en las leyes que vayan surgiendo del contacto con la realidad y la gente. Creo que han quedado cosas pendientes de nuestras gestiones anteriores. La ley de Educación, la ley de Salud y la ley de Tierras son temas importantes que se podrían trabajar. Obviamente también abordar la reforma de la Constitución en algún momento, porque ya tenemos la más vieja del país y creo que es necesario que la actualicemos de una vez por todas.

- ¿Con la nueva conformación de la Legislatura cree que esta vez puede darse?

- Hoy el oficialismo cuenta con los dos tercios en la Cámara de Senadores y mayoría en la Cámara de Diputados. Pero siempre hay que tratar de encontrar consensos y escuchar a todas las voces para tener la mejor propuesta.

- ¿Qué provincia entiende que se viene con la asunción de Pullaro?

- Una en la cual podamos seguir adelante con todos aquellos principios que fuimos instrumentando a partir del Frente Progresista. Obviamente con nuevos actores y en una circunstancia compleja y difícil, porque la realidad del país no es la que todos deseamos. Pero con muchas ideas y con gente que está preparada y capacitada para salir adelante.

- Le tocó gobernar en una gestión que tuvo un pico en el número de homicidios. ¿Qué diferencias presenta este escenario en materia de seguridad?

- Desde aquel pico del 2013, cuando muere uno de los jefes narcos más conocidos y empezó la disputa entre las distintas organizaciones para ocupar el territorio, fuimos demostrando año tras año que bajaba el índice de delitos. Lamentablemente, desde la asunción de Perotti esto se agudizó ya con metodologías nuevas de violencia, y esto es grave. Lo que está haciendo Pullaro en estos días demuestra que conoce del tema y que es necesario ir a fondo. Pero también se hace necesario el apoyo del gobierno nacional y de la Justicia, cosa que nunca existió en nuestras gestiones. Que la expresidenta de la Nación no me haya recibido como gobernador durante cuatro años demuestra la falta de respaldo a los gobiernos que nosotros llevamos adelante.

- ¿Cómo analiza las primeras medidas tomadas por el nuevo gobierno provincial?

- Muy bien. En seguridad tenemos que saber que no van a ser fáciles los primeros meses, porque no hay vehículos para realizar el patrullaje adecuado en las ciudades. Hay vehículos abandonados simplemente por falta de mantenimiento. Esto es la desidia del gobierno de Perotti que deja así sumergida la provincia.

- Ya hubo respuestas por parte de las bandas criminales, algo que usted también sufrió en su propia gestión…

- Hay que seguir para adelante, porque si no los criminales terminan teniendo mayor presencia. En esto creo que no hay que aflojar. Nosotros en septiembre de 2013 pusimos preso al famoso Guille Cantero, y a los gestores de esa banda. Y después a otras tantas organizaciones criminales más. No hay que aflojar, hay que seguir adelante. Obviamente le digo al gobernador que se cuide, porque estas situaciones te cambian la vida, pero no hay que aflojar.

- A usted le pasó. ¿Aquellos episodios le cambiaron la vida?

- Obviamente. No son gratis esas cosas. También a quien era ministro de seguridad, a Raúl Lamberto. Cuántas amenazas que sufrimos. Por eso digo, cuidarse, pero seguir adelante.

- ¿Cree que el gobierno efectivamente avanzará en la renovación de la Corte Suprema?

- Son decisiones que toma el gobernador. Nosotros vamos a estar atentos a ver cuáles son las características que él está proponiendo.

- Y respecto al Ministerio Público de la Acusación, que fue impulsado en su gestión. ¿Cómo ve su funcionamiento y qué entiende que hay que hacer al respecto?

- Todo organismo es perfectible. Pero el Ministerio Público de la Acusación ha demostrado que se autodepura, porque cuando hubo fiscales o defensores que cometieron ilícitos fueron sancionados por el propio sistema. Ahora se está planteando una modificación en cuanto a dar más facultades al fiscal general, que acuerdo. Y obviamente también vamos a esperar a ver cuál es el mensaje que envía el Ejecutivo.

- En el acto de asunción, Pullaro hizo un reconocimiento a su figura. ¿Qué le generó ese mensaje?

- Me emocionó mucho, porque creo que la verdad siempre llega. Aunque a veces es tarde, porque se encargaron de denostarnos y criticarnos muchos desde el gobierno kirchnerista, cuando siempre hemos actuado con honestidad. Se mintió para involucrarnos en temas que a todos nos duelen. Y con el tiempo demostramos que en los doce años del gobierno del Frente Progresista no hubo un solo acto de corrupción ni ningún funcionario fue denunciado. Le agradezco mucho al gobernador Pullaro sus palabras.

- A diferencia de otros espacios de Unidos, el socialismo mantuvo una mirada crítica de Milei. ¿Cómo ve el escenario nacional?

- No se puede analizar el escenario actual sin ver los últimos 20 años. Ahora empieza un gobierno, con el cual obviamente yo no coincido en sus políticas, pero empecemos por analizar de dónde venimos. Yo creo que siempre hay que tener una tregua y cuando un gobierno empieza hay que darle una oportunidad. Creo que hay que ir a una sociedad que tenga muchas más equidad y no quitarle los derechos a la gente. Estos son los principios con los cuales hay que gobernar.

- ¿Con las primeras medidas económicas avizora un panorama de lo que puede venir?

- Han sido medidas durísimas. Lo que yo rescato es que el presidente dijo que iba a hacer esto, y la gente lo votó. Y hay que respetar la voluntad popular. Yo tengo mi mirada, pero tampoco quiero ser alguien que desde el primer día empieza a criticar cuando todavía no se ven los resultados. Tengo mi percepción de lo que va a pasar, pero quiero ser prudente.