Las tormentas, cada vez más intensas a raíz del cambio climático, ponen a prueba la capacidad ejecutiva de los intendentes y la efectividad de la fuerza de trabajo municipal. A continuación, un repaso de lo que hicieron los intendentes de las localidades bonaerenses más afectadas por la tormenta.

Durante los temporales suele haber tareas de evacuación y contención de los evacuados, desobstrucción de bocas de desagües y señalización de zonas anegadas. Luego de los eventos climáticos, viene la etapa de bombeo del agua acumulada y remoción de ramas y troncos de árboles caídos, además del restablecimiento de los servicios básicos, entre muchas otras.

Mariano Cascallares, de Almirante Brown, recorrió las zonas afectadas y acompañó a los trabajadores municipales de su distrito, que comenzaron a trabajar en la madrugada y siguieron a lo largo de todo el domingo.

“Orgulloso del equipo de @MunicipioBrown que sigue trabajando sin pausa desde la madrugada dando respuesta a nuestros vecinos frente a las inclemencias del tiempo. Vamos a seguir hasta limpiar la última boca de tormenta y retirar la última rama tirada por el viento”, tuiteó.

Lo mismo hizo la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, junto con su gabinete municipal. A la vez, la cuenta oficial de X, @Quilmesmuni, fue publicando los partes meteorológicos, la información relevante y las recomendaciones a la ciudadanía. No sacar basura a la calle.

“Permanecer en lugares seguros, no acercarse a postes o árboles caídos, no circular por calles o zonas anegadas, ante cualquier emergencia comunicate: 147 - Seguridad Ciudadana, 103 - Defensa Civil, 107 - SAME, 911 - Policía, 100 - Bomberos”.

Otro tanto ocurrió en el extenso y poblado partido de La Matanza, que gobierna Fernando Espinoza, que dispuso que Defensa Civil local trabajara intensamente. SEGUIMOS TRABAJANDO EN TODAS LAS LOCALIDADES DEBIDO A LA EMERGENCIA CLIMÁTICA. Ante los daños ocasionados por las fuertes tormentas en distintas ciudades de La Matanza, hemos dispuesto un gran operativo que involucra a Defensa Civil, en conjunto con todas las áreas municipales”.

Andrés Watson, intendente de Florencio Varela, se puso al frente del reclamo a Edesur para el pronto restablecimiento del servicio, cuya interrupción afectaba a 30 mil varelenses. También acompañó a las cuadrillas que trabajaron en distintos barrios, removiendo ramas y troncos que obstruían el tendido eléctrico.

“La caída de árboles y postes afectó el suministro eléctrico en algunas zonas por lo que hay más de 30 mil usuarios afectados. Hemos intimado a Edesur para que restablezca el servicio de forma urgente. También hemos confirmado la voladura de techos de viviendas.

En Lomas de Zamora, Federico Otermin, junto a sus funcionarios, alternó entre el centro de monitoreo local y la presencia territorial en distintos puntos para ver las consecuencias del temporal y articular la asistencia a los vecinos afectados.



Como contrapartida, uno de los que debutó en manejo de crisis fue el recién ingresado intendente de Olavarría, el justicialista Maximiliano Wesner. A él le tocó poner en marcha contrarreloj un dispositivo para hacer frente a la situación.

“Como lo informamos, teníamos un alerta naranja, que implicaba lluvias fuertes y ráfagas intensas de viento para toda la zona. Contarle a la comunidad que ayer pusimos en funcionamiento 12 Centros preventivos de Evacuación en Olavarría y uno en cada localidad”, contó a través de la misma red social.

Olavarría fue, después de Bahía Blanca, una de las localidades más golpeadas. Curiosamente, allí se realizó el viernes pasado una reunión de la federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), en la que se reclamó la reapertura urgente de paritarias, ya que sus salarios venían retrasados respecto de la inflación, aun antes de la devaluación de Luis Caputo y Javier Milei.

Los trabajadores municipales, muchas veces estigmatizados, son los que hacen frente a situaciones extremas como la de la madrugada del sábado pasado, para restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.