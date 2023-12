El secretario General de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), Carlos Minucci, cuestionó este lunes por AM750 el decreto firmado por el Presidente Javier Milei, que declara la "emergencia del sector energético nacional hasta fines de 2024" para los segmentos de generación, transporte y distribución de electricidad, como también para el transporte y distribución de gas natural.



El sindicalista consideró que el decreto “no trae nada nuevo bajo el sol” más que “la posibilidad de que las empresas vayan subiendo la tarifa hasta que puedan aplicar la tarifa final con una audiencia pública”.



“Hace años que estamos en emergencia eléctrica. Desde que se privatizó, no se invirtió más, volvieron los cortes y la gente sigue sin un buen servicio. No hay nada nuevo bajo el sol”, enfatizó.

Y se preguntó: "¿Se creen en serio que van a venir las empresas que hace 32 años que no invierten a poner la cantidad de dinero que hay que poner cuando el Presidente dice que no van a poner un peso y que, si no se hacen las obras, es que no hay plata?".

En tanto, añadió: "Está muy complicado el tema energético. Va a haber aumentos del precio porque van a sacar los subsidios. La emergencia autoriza a los aumentos parciales. Lo único que hacen es recaudar dinero. Son los grupos que hace años manejan el sistema eléctrico".

En ese punto, se refirió al modo en que se hará la quita de subsidios, y advirtió: "Te van a llevar la tarifa eléctrica al valor dólar. Entonces, el litro de nafta va a valer un dólar. Y hay que ver los valores en dólares del petróleo o el gasoil. Lo van a hacer bajo la excusa de la hiperinflación”.

Y cerró, nuevamente con tono de interrogación: "Lo que no tienen en cuenta es que ya hay morosidad en los pagos de servicios por las altas tarifas. Y si siguen subiendo las tarifas, no sé quién lo va a pagar. Estas son las grandes preguntas que se van a hacer".