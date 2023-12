Con Gustavo Costas, Racing vuelve a tener un técnico de la casa después de muchos años. Desde 2012 que la Academia no contaba con un DT formado en el club: aquel fue el Coco Basile y a su salida lo siguieron diez entrenadores -no interinos- de los cuales sólo uno pasó por la institución como jugador, Facundo Sava (2016).

"Es una alegría estar en casa de nuevo, te llena de emociones. El que me conoce, sabe lo feliz que estoy. Pensé que no iba a tener estas oportunidades en este momento de mi carrera y Dios me regaló este desafío", se emocionó Costas, de 60 años, este lunes durante su presentación oficial como DT de Racing.

Racing jugará la Copa Sudamericana la próxima temporada, siendo su décima participación internacional consecutiva y Costas se refirió a la ilusión de los hinchas. "Lograr algo internacional es lo que más quiero y lo que desea el hincha de Racing. No hay que competir más en las Copas, hay que ganarlas", reflexionó el campeón de la Supercopa 1988 como jugador.

"Tenemos que dar ese salto, vine para llevar a Racing a lo más alto. Creo que todos tenemos el mismo objetivo: dirigentes, cuerpo técnico, jugadores e hinchas", aseguró junto al presidente, Víctor Blanco, en la sala de prensa del estadio Presidente Perón.



De 2015 a la fecha, Racing jugó seis Libertadores y tres Sudamericana, no pasando de los cuartos de final en ninguna. En cuanto a la Sudamericana, específicamente, llegó hasta cuartos en 2017 (derrota con Libertad de Asunción), fue eliminado en primera fase en 2019 (por penales con Corinthians) y en fase de grupos en 2022, con una tan recordada como inesperada caída como local ante Racing de Montevideo en la última fecha.

"Ver a Racing campeón es el sueño que tenemos y por lo que ya estamos trabajando. En su momento, logramos mantenernos vivos, con toda la gente que apoyó", reforzó Costas sobre su principal deseo al frente del equipo y en comparación con sus pasos anteriores en el club: 1999-2000 junto al Bocha Maschio en pleno caos económico académico y en 2007 con la institución todavía gerenciada.



"Hoy veo un Racing distinto por el que tanto peleamos nosotros en su momento, como hincha, jugador y entrenador. Lo veo para pelear y lograr cosas importantes, que es lo que quiere la gente. Tenemos que ganar algo internacional porque la última vez fue cuando jugaba yo, pasó mucho tiempo", reivindicó.

Costas fue partícipe del equipo dirigido por Basile que ganó la Supercopa Sudamericana 1988, con cracks como Ubaldo Matildo Fillol, Rubén Paz, Ramón Ismael Medina Bello, Walter Fernández o Miguel Ángel Colombatti. Esa Academia eliminó al Santos, al River (de Caniggia, Pumpido y Ruggeri, entre otros) y al Cruzeiro.