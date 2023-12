El capitán Lionel Messi y el director técnico Lionel Scaloni celebraron en sus redes sociales el primer aniversario del título mundial ganado por la Selección Argentina en Qatar. Messi definió la conquista como "la locura más hermosa" de su carrera, a la que solo le faltaba una Copa del Mundo para ser completa. "Feliz aniversario argentinos y argentinas, no hay nada más lindo que ver a tu gente feliz", expresó por su parte Scaloni junto a una emotiva foto de sus padres.

El 18 de diciembre de 2022 quedó marcado para siempre en el corazón de todos los argentinos, y al celebrarse ese primer aniversario, algunos de los principales protagonistas se unieron para rememorar con orgullo y emoción ese capítulo inolvidable de la historia del fútbol de nuestro país. Los protagonistas de esa gesta histórica en el estadio Lusail de Doha llenaron las redes sociales de recuerdos al cumplirse el primer año del título y de la que fue, acaso, la más emocionante final de las Copas del Mundo.

En pocas horas, el posteo de Messi, el mejor jugador del Mundial, con un texto corto e imágenes inéditas, había superado los ocho millones de "Me gusta" y más de cien mil comentarios. En tanto que pese a no ser un usuario activo de las redes sociales, Scaloni también se sumó a la celebración y le agradeció a su "cuerpo técnico, jugadores, dirigentes y a toda la delegación por hacer posible que el sueño sea realidad. Esta es la alegría más grande de mi vida, no habrá nada igual", afirmó el entrenador santafesino.

Ángel Di María, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Dibu Martínez también expresaron sus sensaciones. "Nunca olvidaremos aquel 18 de diciembre donde vibraron todos los corazones celestes y blancos", señaló Di María, autor del segundo gol argentino, uno de los más lindos de la historia de los Mundiales. De Paul, fiel ladero de Messi, escribió: "Cómo no emocionarse viendo tantos recuerdos... Un 18 de diciembre fue el día más increíble de nuestras vidas. Feliz aniversario a cada uno de ustedes y gracias por hacerme volver un ratito a ese día que tan feliz fui". Mientras que Otamendi remarcó que "ser campeones mundiales será para siempre" y admitió su "orgullo" por "haber sido parte de un hermoso grupo" que llegó a la gloria en Medio Oriente. En tanto, el arquero figura de la final se limitó a un "18-12-22" acompañado de un emoji de la Copa y un video.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, fue uno de los primeros en publicar un mensaje alusivo al primer aniversario de la tercera estrella mundial del fútbol nacional. "A un año de la estrella más soñada. A un año del abrazo eterno. A un año de la copa que unió a todo el pueblo argentino. Salud, campeones del mundo", publicó Tapia exactamente a la medianoche del 18 de diciembre.

Incluso, llamó la atención la aparición de Alejandro "Papu" Gómez, el único jugador que no volvió a vestir la camiseta del seleccionado después de aquel 18 de diciembre. Con un posteo sin imágenes grupales y limitado para los comentarios, el experimentado futbolista, que atraviesa una sanción por doping, remarcó: "Teñimos cada rincón del mundo celeste y blanco y quedó demostrado que cuando estamos juntos somos más fuertes".

"Sacrificio, trabajo sudor y lágrimas, todo eso valió la pena para coronar nuestro sueño. Gracias a cada uno de los argentinos por estar ahí apoyándonos y gracias por estar todavía . Esto es por y para siempre", agregó Gómez en la publicación en la que compartió cuatro fotos, pero ninguna junto a sus compañeros.