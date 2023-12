Un temporal de viento y lluvia abarcó ayer varios departamentos de la provincia de Salta, con ráfagas de viento que alcanzaron velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Esa intensidad generó caída de árboles en distintos puntos de la ciudad capital y del interior provincial, como en Tartagal. También fueron cuantiosas las calles anegadas en distintas localidades del interior como Orán, Embarcación y General Güemes.



En el municipio de Salta la comuna informó que alrededor de 30 familias fueron asistidas. Según datos que proporcionó la Secretaría de Desarrollo Social, las y los vecinos que requirieron mayor asistencia se encontraban en el barrio Juan Manuel de Rosas y el asentamiento San Javier, ambas barriadas populares ubicadas en la zona sur de la capital salteña. Si bien el gobierno municipal informó que no se registraron evacuados, a ese grupo de familias les brindó asistencia material por el agua que deterioró partes de sus viviendas precarias y les acercó colchones, camas en algunos casos, pañales, frazadas y también módulos alimentarios.

En el municipio de La Caldera, cercano a la ciudad de Salta, también se informó que se asistió a personas debido al ingreso de agua en sus viviendas. Y San Lorenzo, comuna vecina a la capital provincial, Defensa Civil informó que asistieron a una familia afectada por la crecida de un arroyo que ingresó a su vivienda.

Alrededor de 70 milímetros cayeron ayer por la tarde en la ciudad de Salta, según información que se desprende del sitio Windy. El hidroestimador del Servicio Meteorológico Nacional informó a última hora que la cantidad de agua acumulada por lluvias en las últimas 6 horas había oscilado entre 20 a 30 milímetros en distintos puntos del este salteño. Sin embargo, entre las áreas con mayor descarga figuraba parte del Valle de Lerma, donde las marcas había alcanzado cifras que oscilaron entre 70 a 100 milímetros. En diversos puntos del norte salteño, entre Aguas Blancas, Orán y Tartagal, las precipitaciones habrían alcanzado los 50 milímetros.



Las imágenes en redes sociales documentaron el desarrollo de la tormenta en distintos puntos de la provincia, principalmente en las localidades o ciudades donde el temporal provocó daños materiales. En Tartagal, por la aavenida 25 de Mayo, varios posteos documentaron cómo esa calle se convirtió en un río que arrastró desde automóviles hasta un contenedor. En otro punto de esa ciudad norteña, vecinos capturaron el momento en que un árbol fue arrancado de raíz por las fuertes ráfagas de viento.



La policía de Tartagal informó que, al menos hasta ayer por la noche, no habían recibido denuncias que reportaran vidas humanas en peligro o que necesitaran urgente asistencia debido a la fuerte tormenta. "Circulan videos con distintos episodios, pero hasta el momento no hemos recibido llamados o denuncias formales", explicó un oficial de turno. Tampoco habían recibido alertas por aludes o avisos por la aparición de viejos artefactos explosivos abandonados por la exploración petrolera hace cinco décadas. Las comisarías de Tartagal consultadas no descartaban que durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, el estado de situación cambiara y comenzaran a sumar denuncias o reportes relacionados con el temporal.



Varias rutas provinciales y nacionales quedaron intransitables en algunos tramos. Hasta anoche, la información que proporcionó Defensa Civil de la provincia detallaba que la ruta nacional 34, a la altura de General Güemes se encontraba transitable aunque con precaución debido a la presencia de gran cantidad de agua sobre la calzada. Sin embargo, por esa misma ruta pero en distintos tramos del departamento San Martín -en el norte salteño- el estado a "intransitable" debido al desborde de ríos y arroyos. Lo mismo ocurría en la ruta nacional 86, intransitable en numerosos tramos.



La extensión del temporal de ayer. Fuente SMN.

La nacional 51 se reportó "transitable con precaución", principalmente en la localidad de La Silleta, donde automovilistas fueron desviados a la ruta provincial 24 debido al anegamiento de calzadas. En los tramos entre San Antonio de Los Cobres y Campo Quijano, Defensa Civil recomendó circular con precaución debido a las lluvias que también alcanzaron esa zona montañosa. La ruta nacional 9 se encontraba transitable con precaución por el Dique Campo Alegre y el paraje Gallinato, ambos puntos ubicados dentro del departamento La Caldera. Finalmente, al sur, la ruta nacional 68, que conduce a Cafayate en los Valles Calchaquíes, se encontraba anegada a la altura del kilómetro 152, en El Carril, y el kilómetro 164, en La Merced. En Cafayate cayó granizo, aunque la información oficial no cuantificó aún el daño que pudo provocar en la industria vitivinícola.



Entre las rutas provinciales, se mantenía el alerta sobre la 23, que conecta Cerrillos con Rosario de Lerma, con algunos tramos cortados debido al agua acumulada, y lo mismo ocurría en tramos puntuales de la provincial 36, que conecta Campo Quijano, y el cruce con la nacional 68 conocido como "Carpa La Florida".



Paraíso desgajado por la tormenta a la altura del Monumento a Güemes en la ciudad de Salta.

El último registro de un temporal récord ocurrió a principios de este año, cuando en una tarde del 24 de enero cayeron 115 milímetros y se transformó en otra marca histórica después de 42 años. En lo que va de diciembre, al menos en la ciudad de Salta, la última tormenta importante se registró el sábado 2 de diciembre, cuando una compacta masa de nubes de color gris negruzco ingresó durante la tarde desde el norte del Valle de Lerma. Oscureció el cielo en cuestión de minutos y precipitó incluso con granizo acompañado por fuertes rafagas de viento en todo el Valle.

Ese día, al igual que ayer, los reportes de árboles y cables caídos fueron múltiples. Lo mismo ocurrió con el caudal de agua que transportó el viejo sistemas de canales de la ciudad de Salta que otra vez estuvo cerca de colapsar, particularmente cuando descargó el agua en el gran viaducto de la avenida Hipólito Yrigoyen.



Hasta anoche el alerta meterológico por lluvias se mantenía para localidades ubicadas en el centro y en el este. El Ministerio de Seguridad de Saalta informó que la Policía realiza patrullajes constantes y recordó que se puede solicitar asistencia al 911.