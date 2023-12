Tras el fuerte temporal que castigó este fin de semana a gran parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta meteorológica por tormentas fuertes en Neuquén para la tarde y la noche de este martes 19 de diciembre ¿Cuál es el pronóstico para las próximas horas?

Puntualmente, las zonas neuquinas afectadas por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, son el este de Loncopué, Picunches y Ñorquín, el oeste de Añelo y Pehuenches y el sur de Chos Malal y Minas.



Imagen: SMN.

Las tormentas pueden estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, aunque pueden ser superadas en forma puntual.

Para evitar accidentes, el SMN recomienda no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

¿Qué significan los colores de alerta meteorológico?