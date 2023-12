“Es el mes de la Navidad, de Año Nuevo, pero yo el espíritu navideño no lo veo por ningún lado”, aseguró este miércoles el presidente de la Federación de almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, a la par que advirtió que hay “pánico” entre los comerciantes minoristas porque el aumento de precios es tan rápido y brutal que las ventas no les permiten ni siquiera reponer las góndolas.



Savore, lista en mano, repasó esta sensación con números concretos. Explicó que, por ejemplo, antes del balotaje el aceite se vendía a $550 y ahora el producto lo pagan de costo $1400. Otro ejemplo: el puré de papa en polvo salía $700. Dos semanas más tarde, $1100. Esto hizo que muchos comerciantes aún vendiendo todos los productos, tuvieran que poner plata extra para volver a llenar las góndolas.



Y esto no se da en cualquier momento, explicó Savore, sino en medio del mes con mayores ventas del año para los comerciantes: diciembre, cuando el clima suele estar dominado por las fiestas de fin de año y las familias de todo el país se preparan para cocinar y reunirse, con regalos y atenciones de por medio.

“Este es un mes muy especial. Es el mes de la Navidad, de Año Nuevo. Yo el espíritu navideño no lo veo. Es un mes donde no se puede evaluar. Pero creo la pared, nos la vamos a llevar por delante en marzo. Creo que en enero y febrero vamos a estar con ventas en el 50 por ciento. A la gente no le alcanzaba la plata antes, menos le va a alcanzar ahora”, se lamentó Savore.

Sobre este mismo escenario, añadió: “Yo voy viendo cambios que me sorprenden. Muchas veces dije que el 15 era fin de mes. Porque uno evaluaba el pago del cliente. La gente se pasaba a segundas marcas. Pero en tanto subir los precios, las pymes están caras. En comparación a las primeras marcas hay una brecha, pero no deja de ser caro”.