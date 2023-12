El DT de Rosario Central, Miguel Ángel Russo, aseguró que "las finales son todas iguales y nadie que llega a una final dice que no le interesa", en relación al choque del viernes con River Plate en Santiago del Estero por el Trofeo de Campeones.



El DT respondió así a la posibilidad de que River subestime la importancia del encuentro: "Esto es muy simple: es una final. River tiene su forma de jugar y tiene buenos jugadores y tratará de ganar como nosotros. Esta es una final determinada por el calendario. Ellos no jugaron, pero no nos fijamos en eso. Las finales son todas iguales y nadie que llega a una final dice que no le interesa".



Russo, que esta mañana fue elegido como el mejor técnico del fútbol argentino por la LPF, declaró este mediodía en el predio de Central en Arroyo Seco sobre la final contra River: "El sábado hemos festejado y antes de subir al micro hemos tenido una charlita sobre lo que tenemos que hacer, así que ahora seguimos con todos los detalles y los videos porque esto es una final".



El conductor "canalla" se refirió así a lo sucedido el sábado, apenas consumada la coronación en la Copa de la Liga con la victoria 1-0 sobre Platense, también en Santiago del Estero.



"Ahora viene River. Esto es fútbol", se entusiasmó Russo el mismísimo sábado a la noche, apenas terminada la final en la que su equipo venció con un gol maradoniano de Maximiliano Lovera.



Hacía un par de minutos que Central había logrado el título. El arquero y capitán "canalla", Jorge "Fatura" Broun, ya había expresado su alegría y agradecimiento a los hinchas por el canal ESPN Premium cuando le pasó el micrófono a Russo.



"Ahora viene River", fue la primera frase del entrenador de 67 años, el segundo que más veces dirigió a Central, detrás de don Ángel Tulio Zof. Y ante la sonrisa y la sorpresa de "Fatura", Russo respondió con una de sus frase predilectas: "Esto es fútbol".



El festejo de los jugadores en la cancha continuó durante dos horas en el vestuario, donde cenaron, brindaron con champán y salieron hacia el colectivo liderados por Tomás O'Connor con un bombo con el escudo "canalla" y "Fatura" Broun abrazado al trofeo de la Copa de la Liga como un niño.



"El Monumento está explotado y el aeropuerto está explotado. Estoy feliz porque me formé en este club como jugador y como persona y porque este título lo festejo el doble porque soy hincha de Central", declaró "Fatura" a Télam en la noche mágica de Santiago del Estero.



"Esta vez me superó. En mi carrera he ganado títulos importantes, pero este es especial por la gente. Soy feliz por ver a los jugadores y a los hinchas en medio de tanta emoción", confió Russo, con los ojos llenos de lágrimas, a un par de horas de la consagración.



Con respecto al probable equipo que jugará contra River el viernes a las 21 en el Madre de Ciudades por el Trofeo de Campeones, el zaguero Juan Cruz Komar reemplazará al marcador lateral derecho Damián Martínez, quien sufrió un esguince en la rodilla izquierda, que lo dejará seis semanas fuera de la cancha.



En tanto, Russo analiza si mantendrá en el equipo al mediapunta Maximiliano Lovera -la figura de la final que Central ganó con su golazo- o volverá a reforzar el mediocampo con Agustín Toledo, como hizo en los partidos contra Racing y River.



El probable equipo formará con Jorge Broun; Juan Cruz Komar, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sández; Maximiliano Lovera o Agustín Toledo y Kevin Ortiz; Tomás O`Connor, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; y Luca Martínez Dupuy.