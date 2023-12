El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, reveló detalles del encuentro que protagonizaron los 24 jefes provinciales con el presidente Javier Milei. En diálogo con AM750, el dirigente del PJ cordobés explicó que en la reunión se planteó una compensación para las provincias afectadas por la quita del impuesto a las Ganancias a través de la coparticipación del impuesto al cheque.

"Es un hecho institucional importante que hacía mucho tiempo que no se daba. Es una posibilidad para plantear diversos temas que tienen que ver con el quehacer nacional. El Presidente tomó nota de los planteos e hizo un diagnóstico de la situación. Vamos a esperar a las medidas que se van a comunicar hoy porque tampoco hubo adelantos sobre las medidas ni el programa", detalló Llaryora.

La espera por el paquete de medidas del Gobierno nacional —que, según versiones periodísticas, incluiría la derogación de la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas y de las PASO, entre otros puntos —termina este 20 de diciembre por la noche, cuando Javier Milei hable en cadena nacional. Las especulaciones alrededor de las reformas que implementaría el Presidente fueron creciendo en los últimos días, en medio de un clima espeso por el aumentazo en el precio de los alimentos, el boleto de transporte público y las tarifas de servicios y un protocolo antipiquete firmado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En ese contexto, los gobernadores de todo el país tuvieron una audiencia con Milei para extenderle una serie de reclamos que acumulan las provincias argentinas, como la compensación por la virtual eliminación del Impuesto a las Ganancias, un gravamen coparticipable.

Una de las iniciativas que propusieron los jefes provinciales fue la de reemplazar ese financiamiento con la coparticipación del Impuesto al cheque para evitar la reinstauración de Ganancias. "Hemos pedido que se compense, porque cuando se tomó esta decisión las provincias sufrieron un desfinanciamento", explicó Martín Llaryora en Aquí, allá y en todas partes.

En medio de la discusión por este paquete de iniciativas, que, se especula, se implementará a través de un decretazo, Llaryora lanzó una advertencia para Milei. El gobernador cordobés señaló que algunas medidas deberán pasar necesariamente por el Congreso y no todas podrán salir por DNU. "Hay que esperar cuando estén las normas y ahí cada uno definirá", agregó.

Por otra parte, el dirigente cordobés se refirió a las decisiones que tomó el Presidente en sus primeros diez días de Gobierno y subrayó que se dan en un contexto de "crisis total". En esa línea, indicó que hasta ahora se tomaron medidas de "déficit" y planteó que a la par debería haber "un plan de desarollo, de inversiones y de generación de empleo".

"No va a alcanzar con reducir los déficits si a la par no generás una alternativa de empleo o una mirada de salida al final de este túnel", manifestó el jefe provincial, quien, durante una entrevista con LN+ este martes, sostuvo que, si no se aplican medidas para mitigar la inminente recesión, al Gobierno nacional "le van a cerrar los números, pero va a ser la paz del cementerio".

Por último, el entrevistado se refirió al protocolo que ideó Bullrich: "Puedo dar respuesta de lo que hacemos en Córdoba, nosotros tenemos un protocolo que dio la Justicia. Hay una jurisprudencia de cómo se actúa en una manifestación garantizando los derechos que tienen los ciudadanos a manifestarse y circular".

Y concluyó: "Acá en Córdoba ya no es una discusión política porque hay un protocolo judicial que pone procedimientos mínimos y que la fuerza policial y los ministerios de Seguridad tienen que cumplir".