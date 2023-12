"El esquema de desregulación viola el derecho de los consumidores, a quienes claramente seguiremos defendiendo. El gobierno nacional puede tomar la medida que quiera, lo que no puede es decidir si se violan o no los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas bonaerenses. Ahí va a estar presente la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, el ministro Augusto Costa y el gobernador Axel Kicillof."

Quien habla con BuenosAires/12 es Ariel Aguilar, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, que pertenece al ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Su área comprende las direcciones abocadas al comercio interior, comercio exterior y defensa de las y los consumidores. Su reflexión se debe a que el gobierno de la provincia de Buenos Aires multó a la empresa PedidosYa por más de 62 millones de pesos, luego de que ésta cobrara un extra a los usuarios bonaerenses bajo el concepto de "tarifa de servicios", una acción que viola la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.

El área que conduce Aguilar ya había advertido a la compañía sobre la irregularidad de la tasa facturada nueves meses atrás, pero como la empresa de delivery omitió el apercibimiento, no sólo deberá pagar la multa millonaria, sino que tendrá que devolverle a sus clientes el dinero cobrado bajo ese concepto, y además deberá suprimir el costo adicional en sus contratos. Aguilar remarca que "le dimos la opción de que plantearan un descargo y no lo hicieron" y asegura que desde la dirección de defensa de los consumidores buscan "no llegar a este tipo de instancias". Por ese motivo "primero se les pidió que retiren la cláusula abusiva para los consumidores, un cargo de servicio que no se cobraba hasta diciembre de 2021".

El truco que la empresa esconde bajo la denominada "tarifa de servicios", es que los usuarios de la aplicación paguen de sus bolsillos los gastos y los costos operativos de la plataforma de PedidosYa. Además de cobrarle un adicional a la comida y el valor total del envío, la aplicación no informa previamente el concepto del pago extra, por lo que los usuarios no se enteran hasta que están por pagar. Entre el apuro y la falta de conocimiento por parte de los consumidores, este método aumenta las ganancias de la empresa a costa de la desatención del cliente.

Aguilar detalla que el argumento de PedidosYa es que "con eso sostienen la plataforma", pero el subsecretario subraya que "no es real, porque a los comerciantes les cobran un porcentaje muy importante por cada producto pedido". Y agrega: "nosotros no cuestionamos el gasto por envío, pero planteamos que lo otro es una decisión arbitraria, entonces actuamos de oficio para defender a los consumidores bonaerenses". Además de la multa y la quita de la "tarifa de servicios", la Provincia dispuso que sea la propia aplicación la que se encargue de disponer los mecanismos para reintegrar a las y los consumidores bonaerenses los montos abonados bajo ese concepto.

El subsecretario asegura que "ésta no es una actitud anti empresa", ya que la Provincia "primero dio la opción de que lo quiten sin que se los multara". Dice que el mejor ejemplo de la política del área es "el caso Netflix". En ese conflicto, la empresa norteamericana "quitó la cláusula que nos parecía abusiva y no la sancionamos". Y reflexiona: "Además, ¿por qué se sanciona a una empresa PyME cuando debe devolver un producto y no a una gran empresa? ¿No se puede sancionar una gran empresa?". Y ahonda en la comparación: "así como cuando una persona compra un producto en un pyme que no cubre las expectativas y es sancionada, las mismas reglas corren para la gran empresa. No nos importa el tamaño de la empresa, nos importa el derecho que se le niega a los consumidores".

En cuanto al futuro cercano, en un contexto nacional signado por la desregulación de la economía, el subsecretario analiza el rol de su área y asegura que, en lo que respecta al comercio interior, "no vamos a poder decidir cómo se van a abrir o no las importaciones textiles", pero "trataremos de contener a las pequeñas y medianas empresas", porque "cada una de las medidas que está tomando el gobierno nacional van a impactar directo en la producción industrial y en la parte comercial".

Sobre el comercio exterior, Aguilar explica que "seguiremos fomentando las exportaciones con visiones comerciales", sobre todo aquellas vinculadas a "diversos rubros específicos que podrán exportar como el petróleo, el conocimiento, el equipamiento médico, que no estarán tan perjudicados como el resto".

Cuando habla del área de Defensa al Consumidor, subraya que "es una decisión del ministro Costa y el gobernador Kicillof que ésta área tenga como eje central la defensa de los derechos de los ciudadanos". Y sintetiza: "Seguiremos trabajando en el área productiva, en la línea de defensa de la industria y la producción. Si las empresas violan el derecho de los consumidores serán sancionadas, es claro. Más allá de lo que haga Milei, seguiremos defendiendo a los consumidores".