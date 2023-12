El presidente Javier Milei suele utilizar con frecuencia las redes sociales y esta jornada no fue la excepción. Durante la movilización de los movimientos populares y organizaciones sociales de Unidad Piquetera (UP) a la Plaza de Mayo, mientras el ultraderechista monitoreaba el despliegue del operativo junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al mismo tiempo le daba "Me Gusta" a polémicos posteos en la red social X (antes Twitter).



"El saldo es muy positivo para el Presidente respecto a la movilización subversiva de hoy. Pero siempre se puede mejorar. Para la próxima contemplaría la posibilidad de utilizar napalm", aseguró un usuario en una publicación, a la que Milei faveó.

Otro de los posteos que al mandatario le gustó en la primera movilización contra el ajuste económico del gobierno, en coincidencia con el aniversario del estallido social de diciembre de 2001, fue uno que decía "SAQUEN EL LANZA LLAMASSS", mientras se producía uno de los momentos de mayor tensión del día, cuando una de las columnas de manifestantes partía rumbo a Plaza de Mayo.

Entre casi el centenar de reacciones que el derechista realizó en la red social, celebró el "éxito" del protocolo antipiquete, al tiempo que se burlaba de la convocatoria, ponderaba el accionar de las fuerzas de seguridad y cuestionaba a "los movimientos terroristas piqueteros".

En medio de un clima tenso pero mayormente pacífico, hubo por momentos empujones con la Gendarmería y las policías porteña y Federal en algunos tramos del trayecto, en los cuales se produjeron al menos dos detenidos.

