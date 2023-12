El DNU del presidente ultraderechista Javier Milei impactó en todo el cuerpo legislativo del Congreso de la Nación. Por caso, el bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP) afirmó que "avalar este DNU significa conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias, prohibidas en el art. 29 de la Constitución. Este DNU es de nulidad insanable. Los que lo aprueben serán infames traidores a la Patria". En tanto, los diputados de la Coalición Cívica señalaron que estudiarán el contenido del decreto y "la posible violación de derechos constitucionales".

En varios de los bloques opositores y no oficialistas no cayó nada bien que Milei haya elegido gobernar por DNU y esquivar al Congreso. No son pocos los legisladores que temen, aun con cautela y desde el anonimato, que los proyectos que lleguen al Congreso solo serán aquellos que no se pueden dictar por decreto --como las modificaciones electorales-- y que todo el debate parlamentario se ciña a la Comisión Bicameral encargada de analizar los DNU, aunque para consagrar su vigencia alcanza con que una sola Cámara del Parlamento lo apruebe. Especialmente si la propuesta presidencial es ignorar al Congreso.



El bloque de UxP que conduce Germán Martínez consideró que el DNU representa un "brutal avasallamiento de las facultades del Congreso". En ese sentido, los legisladores del mayor bloque de la oposición consideran, a través de un comunicado, que "Milei se arroga facultades legislativas. No convoca a sesiones extraordinarias y se lleva puesta a la Constitución. Frente al silencio cómplice de algunos, nuestro bloque va a defender la democracia, la división de poderes y la República. Argentina no necesita un Fujimori".

En otro tramo, indican que "las medidas anunciadas generarán un enorme perjuicio al pueblo argentino. Vamos a exigir que el Congreso funcione; se reúna la Comisión Bicameral de Tratamiento de los DNU; y se convoque a Extraordinarias. Este DNU tiene que ser rechazado por el Congreso con urgencia".

Tras su publicación en el Boletín Oficial el DNU entrará en vigencia y, en teoría, el gobierno debería enviar al Congreso un paquete de proyectos de emergencia económica –que incluye entre muchas otras la emergencia previsional hasta 2025-- que ingresarían en la Cámara baja posiblemente antes que termine esta semana. Aunque las principales espadas parlamentarias de la oficialista La Libertad Avanza, estimaban que podría ser “la semana próxima”, pero “sin confirmación” como dijeron a PáginaI12.



El objetivo de Milei es avanzar con su núcleo de reformas antes de que se venza el período de luna de miel de su gobierno y la ciudadanía, como se expresó ayer con cacerolazos contra las medidas. Y que las resistencias se profundicen, especialmente en el arco parlamentario donde hasta ahora hay bloques dispuestos a cederle la iniciativa al Ejecutivo.

Opositores

Sobre esto había advertido el presidente del bloque de diputados de UxP, quien pidió sin suerte a Milei que “frene el DNU” porque “ese no es el camino”. “No hay necesidad ni urgencia: llame a Extraordinarias y envíe las reformas como proyectos de leyes. No le tenga miedo al debate democrático”, completó Martínez en X.

Desde el mismo espacio político, la exsecretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, encendió la “alarma sobre el mega DNU” presidencial: “La Constitución Nacional autoriza DNU para circunstancias excepcionales de necesidad y urgencia. Si un DNU deroga 300 leyes y modifica otras tantas el PEN se arroga facultades legislativas vedadas. Es un avasallamiento a la división de poderes”, publico Ibarra en X.

Entre los diputados de la UCR hay quienes reconocen que el DNU presidencial “cayó mal”. Pero igual prefieren guardar “cautela”. Argumentan que “hay conciencia de la gravedad de la situación y que el Gobierno necesita poder tomar las primeras medidas”.



Para el radicalismo la prioridad es “sostener a nuestros gobernadores, que son quienes tienen que gestionar”, y miran por el retrovisor para escudarse en que el peronismo “también gobernó con emergencias” y recurrieron a los DNU “duro y parejo”. En la UCR reconocen que “hay mucha incertidumbre” y suponen que “la convocatoria a extraordinarias comenzaría a andar la rueda”, que determinará las posturas políticas.

El resto de los bloques prefieren guardar silencio a la espera que las medidas lleguen al Congreso. Entre ellos Cambio Federal, que conduce Miguel Pichetto, también retaguardia legislativa de los gobernadores de lo que fue Juntos por el Cambio; Innovación Federal que unifica a los diputados de gobernadores de partidos provinciales; la Coalición Cívica que trabaja en tándem con el bloque de Pichetto; y el PRO, mayormente alineado con el Gobierno de LLA. Mientras que el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) se opone al DNU presidencial.

Incertidumbre

Las dudas de la mayoría de los bloques pasa por cuáles serán los proyectos que formarán parte del paquete que Milei decida que sean debatidos por el Congreso.

Admiten que probablemente sean los menos y los que el Gobierno no puede imponerlo por decreto. Entre ellos las modificaciones electorales como la eliminación de las Paso y la implementación de la Boleta Unica de Papel.

Mientras que el Mega DNU que construyó el Gobierno incluye la derogación de mas de 300 leyes. Como el mamotreto que mostró en la red social X uno de sus ideólogos, Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri y asesor presidencial de Milei. Y donde otra pila del doble de papeles especificaba la modificación de otras leyes, que Sturzenegger no cuantificó. Tampoco el Presidente en cadena nacional, mucho menos cuáles de ellas serán las que debata el Congreso.

Milei eligió gobernar por decreto y a espaldas del Parlamento. Muchos, legisladores deslizan por lo bajo que hay medidas anunciadas que no pueden llevarse adelante sin que no sean tratados en el Congreso. Habrá que ver como reaccionan los bloques mas proclives a cederle la iniciativa al Gobierno si las medidas violan la propia Constitución.

La primera reacción ante la cadena nacional presidencial fue la decisión de los legisladores nacionales de Unión por la Patria, que convocaron a reunirse hoy de “urgencia” con la CGT para evaluar como resistirán el decretazo de Milei.

En tanto, Maximiliano Ferraro presidente de la CC, sostuvo en X que “el dictado de todo DNU es para una situación excepcional. Lo anunciado por el Presidente de la Nación no cumpliría con los requisitos constitucionales del artículo 99º inciso 3º. Es por eso que se procederá a la evaluación pormenorizada de cada ley derogada y/o modificada”.