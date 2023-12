El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó de histórico el acuerdo logrado con la oposición de derecha en el Congreso para poder promulgar la reforma tributaria, la primera en 58 años. La medida apunta a eliminar progresivamente la guerra fiscal entre estados, la incorporación del IVA como impuesto único para el consumo y el gravamen de artículos de lujo y herencias de los megarricos.



La ceremonia de promulgación de la ley se realizó en el Congreso, con Lula siendo objeto de insultos y de cánticos a favor por parte de los bloques alineados al expresidente Jair Bolsonaro y los del oficialismo.

"El arte de la política"

"Ciertamente esta reforma no resolverá todos los problemas, pero demostró que este Congreso Nacional, y yo he vivido aquí, sin importar la postura política de cada uno, sin importar el partido de cada uno,. Este Congreso, le guste o no al presidente, es la cara de la sociedad brasileña que votó en las elecciones de 2022", dijo.que estuvo alineado con Bolsonaro y ahora logró aliarse al Gobierno actual, y el del Senado, Rodrigo Pacheco, además del titular del Supremo Tribunal Federal, Luis Barrosso.El fundador del Partido de los Trabajadores defendió "el arte de la política" para poder alcanzar la primera reforma tributaria que logra la democracia brasileña tras más de 30 años de proyectos frustrados., las tasas de interés están bajando, el salario mínimo está aumentando", afirmó el presidente.

La reforma tributaria

quien en el primer año de gestión logró también eliminar el techo del gasto público y aprobar en el Congreso la nueva ley de reglas fiscales.De acuerdo con el mandatario, la reforma tributaria impulsada por el Gobierno y acordada con el Congreso es para, con la cual el Gobierno unificará cinco impuestos al consumo y creará por primera vez el Impuesto al Valor Agregado (IVA), buscando eliminar la llamada "guerra fiscal" entre estados y regiones para el comercio y transporte de bienes y mercancías.Además habráEl proyecto incluye una transición hasta 2033, cuando serán instituidos completamente todos los nuevos impuestos., valor considerado uno de los mayores del mundo, que según el gobierno debe tener compensaciones para reducir la carga.