La UEFA y la FIFA sufrieron un duro golpe judicial, que podría tener un impacto de alcance desconocido. Es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró que las normas que ambas organizaciones sobre la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes, como la Superliga que proponían varios de los equipos más importantes del continente, violan el Derecho de la Unión. De esta manera, quedaron habilitados a profundizar la propuesta, aunque habrá que ver que sucede a partir del rechazo que se había generado en sus propios hinchas.

Entre los argumentos esgrimidos en la sentancia, la máxima instancia administrativa de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, señaló que la UEFA y la FIFA abusaron de "posición dominante" en su actuación contra la creación de la polémica Superliga de fútbol.

La decisión de la Gran Sala, que responde a las preguntas prejudiciales planteadas por el Tribunal, remarca que no es legal el manejo que hacen ambas organizaciones, de adjudicarse el monopolio de autorizar o no otro tipo de competiciones que no estén manejadas por ella. “Las normas de la FIFA y de UEFA que supeditan a su autorización previa cualquier proyecto de nueva competición de fútbol de clubes, como la Superliga, y que prohíben a los clubes y a los jugadores participar en la misma, so pena de sanciones, son ilegales”, sostiene el fallo que se conoció este jueves.

Esta decisión da vía libre a los clubes para formar la polémica competición anunciada en el año 2021, que en principio fogoneaba el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con el apoyo de otros clubes importantes como Juventus o Milan, y contaba con el apoyo financiero de JP Morgan.

El proyecto de la Superliga presentaba un boceto de certamen en el que iban a participar en principio Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, Inter, Milan, Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain (PSG) para una competición paralela a la Champions League.

Sin embargo, el plan se diluyó tras las amenazas de sanción por parte de los organismos reguladores a los clubes, lo que provocó que la mayoría de ellos abandonaran el plan. Además, los propios hinchas de varios de esos clubes se habían mostrado contrarios a la presencia de sus equipos. Sin embargo, habrá que ver que sucede ahora con el nuevo panorama, después de que el Tribunal europeo le diera la razón a los promotores de la Superliga, si es que los grandes clubes vuelven a la carga con el viejo proyecto.