Los silbidos e insultos que recibió el presidente Javier Milei cuando fue a votar en las elecciones de Boca no pasaron inadvertidos. Sin embargo, el mandatario hizo una curiosa lectura del hecho, al acusar a Juan Román Riquelme de la espontánea reacción de los socios de Boca. "Sabía que me iba a mandar a escrachar", remarcó Milei, sin tomar en cuenta que los insultos llegaron después de que él mismo declarara en infinidad de ocasiones que había dejado de ser hincha de Boca y que había gritado los goles de River en la final de la Copa Libertadores en Madrid

En una entrevista con Radio Rivadavia, el presidente aseguró que sabía lo que iba a suceder, pero igualmente fue a votar. "Nosotros teníamos información. Yo sabía por donde iba el resultado, pero yo fui por una cuestión de batalla cultural", aseguró Milei, que llegó a la Bombonera bien temprano con una capucha y rodeado por una decena de custodios, pero no pudo evitar que los socios lo reconocieran y lo insultaran.

"No solo fui sabiendo que iba a ganar Riquelme, sino también sabiendo que me iba a mandar a escrachar. Me putearon 20 personas", insistió Milei, que calificó a los socios como "patoteros". "Sabía que eso iba a pasar, que iba a mandar gente a putearme. ¿Me tengo que dejar intimidar por un conjunto de patoteros?", se preguntó, a la vez que justificó su presencia como un gesto de agradecimiento a Mauricio Macri, que se presentaba a las elecciones como candidato a vicepresidente pero ni siquiera se acercó a votar. "En la vida hay que ser leal. Si Macri tuvo un gesto desinteresado para ayudarme a mí, ¿Cómo no voy a ir yo a ayudarlo?", destacó Milei.

En las elecciones del domingo en Boca, Riquelme se impuso con 65 por ciento de los votos a la fórmula que encabezaron Andrés Ibarra y Macri y la que Milei había apoyado e incluso había puesto su "motosierra" a disposición. El presidente fue recibido por un grupo de socios xeneizes con gritos e insultos, al tiempo que le cantaban "el club es de los socios", en referencia al proyecto oficialista de fomentar las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino.